Koolmees zal met diplomatie de oppositie voor zijn plannen moeten winnen

Wouter Koolmees is een ambitieus man. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid weet dat hij heel wat weerstand moet overwinnen om de arbeidsmarkt te veranderen. Toch gaat hij door, hij ziet wel hoever hij komt. Daarbij is niet alleen zijn reusachtige dossierkennis nodig – hij heeft alle cijfers in zijn hoofd - maar vooral diplomatie: hij moet politiek vriendjes maken. Bij de linkse oppositie staat de deur voor hem open. Daar noemen ze de minister ‘een sociale D66’er’.

Lees verder na de advertentie

De arbeidsmarkt is van oudsher het terrein van polderen. Het is zoeken met vakbonden en werkgevers naar gemeenschappelijke belangen. Koolmees moet daarnaast de komende jaren ook steeds meer politieke partijen op één lijn krijgen. De koers van de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is al een compromis. Mocht het kabinet na de verkiezingen van begin volgend jaar de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen, dan moet de minister ook zaken doen met de linkse oppositie.

Zowel vakbonden als werkgevers lopen te hoop tegen de plannen van Koolmees

Versoepeling ontslagregels Donderdag verdedigt minister Koolmees zijn begroting voor 2019. Het wordt het jaar waarin duidelijk wordt of hij spijkers met koppen kan slaan. Hij heeft inmiddels de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel is om vaste arbeidscontracten losser en flexibele banen zekerder te maken. Dat moet gebeuren door bijvoorbeeld versoepeling van de regels voor ontslag en het duurder maken van flexbanen via een hogere WW-premie. De voorganger van Koolmees, PvdA-leider Lodewijk Asscher, probeerde met het veranderen van de ontslagregels en maatregelen voor flexbanen ook al een evenwicht te vinden. Dat is nog niet gelukt. Koolmees verwacht dat het door zijn aanpak beter gaat. Vakbonden en werkgevers lopen te hoop tegen zijn plannen. De organisaties van werknemers zijn het niet eens met versoepeling van de ontslagregels en vrezen voor misbruik van de mogelijkheid om personeel aan te trekken met een proeftijd van vijf maanden in plaats van nu maximaal twee maanden. De werkgevers zijn op hun beurt boos over hogere kosten voor het aantrekken van tijdelijk personeel. Over welk onderwerp het ook gaat, Koolmees probeert GroenLinks, SP of PvdA achter zich te krijgen.

Charmeoffensief Voor zijn ideeën over ‘flex en vast’ heeft Koolmees niet per se instemming van vakbonden en werkgevers nodig. Hij moet wel het parlement ervan overtuigen dat ze een verbetering betekenen. Om een comfortabele meerderheid te halen heeft hij behalve van de coalitie steun nodig van een deel van de oppositie. Hij moet praten met de linkse partijen, die ongeveer dezelfde kritiek op zijn plannen hebben als de vakbonden. Een compromis met GroenLinks, SP of PvdA vereist politieke behendigheid van de minister. De afgelopen maanden, tijdens het overleg over pensioenen, stapte hij al zo nu en dan bij deze partijen binnen voor een kopje koffie. Het charmeoffensief is begonnen. De wet over ‘flex en vast’ ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Met een aantal andere plannen is Koolmees nog niet ver. Werkgevers klagen over de verplichting om zieke werknemers twee jaar loon door te betalen. Kan dat anders? De minister belooft ook nieuwe regels voor zzp’ers. Hoe moet de Belastingdienst deze groep behandelen, en is er meer sociale zekerheid nodig? Een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid en pensioen zien de liberalen van VVD en D66 niet zitten, maar het is wel een wens van de linkse oppositie. Als het lukt om klussen die Koolmees op zijn bord heeft goed af te ronden, dienen zich weer nieuwe aan, zo weet hij. Daarom heeft Koolmees een commissie met deskundigen, onder leiding van voormalig topambtenaar Hans Borstlap, gevraagd te kijken naar de toekomst van de arbeidsmarkt. De minister heeft kennelijk onvoldoende vertrouwen in de Sociaal-economische raad, die hem normaal adviseert. De commissie Borstlap komt uiterlijk in november volgend jaar met een rapport en kijkt naar bijvoorbeeld de toekomst van sociale zekerheid, de invloed van technologie op het werk, wat de vergrijzing betekent en hoe de combinatie van zorg en arbeid kan verbeteren. Als Koolmees er met diplomatie niet in slaagt de opdrachten uit het regeerakkoord te realiseren, is het wachten op ideeën van de commissie.

Maatregelen om vaste banen losser te maken: • Ontslag wordt mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden. Nu moet een werkgever nog voldoen aan acht ontslaggronden, zoals disfunctioneren en een verstoorde relatie. • De ontslagvergoeding voor mensen die lang in dienst zijn wordt verlaagd naar eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. • De proeftijd voor werknemers in vaste dienst gaat van twee naar vijf maanden. • De werkgever betaalt minder WW-premie voor mensen in vaste dienst, en meer voor mensen in tijdelijke dienst.

Maatregelen om flexbanen zekerder te maken: • Werknemers krijgen vanaf dag één recht op een ontslagvergoeding, ook al zitten ze in hun proeftijd. Nu is dat pas na twee jaar. • Nu mag een werkgever aansluitend drie keer een tijdelijk contract in twee jaar aanbieden. Dat wordt drie jaar en er komt een uitzondering voor het onderwijs. • Werknemers die via een payrollbedrijf werken krijgen dezelfde rechten als mensen in vaste dienst. Zij gaan ook pensioen opbouwen. • Er komen maatregelen om de verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen.

Lees ook:

Kritiek op zzp-plan van minister Koolmees Minister Koolmees maakt zich er te gemakkelijk van af als het gaat om de onverzekerde zzp’ers, vinden critici.