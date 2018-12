Koolmees schrapt bezuiniging op arbeidsongeschikten

Eindelijk heeft minister Wouter Koolmees van sociale zaken zijn felbegeerde polderakkoord. Een maand geleden nog slaagde hij er niet in om met vakbonden en werkgevers een pact te sluiten over een nieuw pensioenstelsel. Vandaag lukte het wel, over het betalen en re-integreren van zieke werknemers; en over de uitkeringen van arbeidsongeschikten.

“Ik ben blij dat er overeenstemming is over twee belangrijke onderwerpen”, aldus Koolmees tijdens de presentatie van het akkoord. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV vindt dat ‘de minister politieke moed heeft getoond’.

Werkgevers blijven verantwoordelijk

Een bezuiniging van 300 miljoen euro op uitkeringen van arbeidsongeschikten wordt geschrapt. Ook haalt Koolmees de kabinetsplannen voor loondoorbetaling bij ziekte van tafel. Werkgevers blijven twee jaar verantwoordelijk voor doorbetaling aan zieke werknemers, en niet één jaar, zoals in het regeerakkoord stond. Kleine werkgevers kunnen vaker het regelen van de re-integratie uitbesteden aan verzekeraars.

Het akkoord over de twee onderwerpen is gesloten met de polder, werkgevers en werknemers. Maar ook de oppositie zal er blij mee zijn, wat van belang is voor het geval het kabinet na de verkiezingen in maart de meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt en steun moet zoeken bij de oppositie. Het schrappen van de bezuiniging op de uitkeringen voor arbeidsongeschikten is wel al het tweede belangrijke onderdeel uit het regeerakkoord dat in de prullenbak belandt. Eerder verdween het plan om arbeidsgehandicapten te belonen onder het minimumloon.

Vooral kleine bedrijven hebben problemen met de verantwoordelijkheid die zij twee jaar lang dragen vanaf het moment dat een werknemer ziek wordt. Vier van de vijf bedrijven met minder dan 15 werknemers zijn ervoor verzekerd. Het doorbetalen van het loon is daarom vaak niet het grootste probleem, maar werkgevers klagen over regels voor re-integratie. Veel kleine werkgevers hebben de kennis niet om dat te organiseren, en soms krijgen zij een boete omdat zij er onvoldoende werk van maken. Werkgevers noemen het risico op ziekte een reden om geen of minder vast personeel aan te trekken. Daarmee stond het kabinet onder druk om een oplossing te verzinnen.