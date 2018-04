Koolmees' prestige staat op het spel in het pensioenoverleg

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken hoopte begin dit jaar een akkoord te hebben met werkgevers en werknemers over de toekomst van de pensioenen. Maar de deadline van 1 april verstreek deze week. Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer dat hij nog alle vertrouwen heeft dat de sociale partners het 'op korte termijn' eens worden.

Voor de minister staat er prestige op het spel. Het kabinet heeft zich voorgenomen op het terrein van werk veel te veranderen. Behalve een nieuw pensioenstelsel moeten er nieuwe regels komen voor tijdelijke arbeidskrachten en is de positie van zelfstandig ondernemers (zzp'ers), onder meer voor de belasting en sociale zekerheid, nog steeds niet geregeld.

De pensioenen is het enige onderwerp waarbij vakbonden echt een vinger in de pap hebben

Over veel onderwerpen kan het kabinet maatregelen nemen zonder medewerking van de vakbonden en werkgevers. Maar als het gaat om de pensioenen kan Koolmees nauwelijks om werkgevers en werknemers heen. Hij schrijft zelf deze week in zijn brief: "Het aanvullend pensioen is in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde." Met andere woorden: werkgevers en werknemers vullen de pensioenpot en mogen erover beslissen.

Het kabinet, werkgevers en de vakbonden willen allemaal een nieuw pensioenstelsel, dat meer duidelijkheid biedt. Terwijl gepensioneerden dachten dat hun pensioen gegarandeerd was, werden uitkeringen de laatste jaren niet geïndexeerd en soms zelfs gekort. Het kabinet wil meer persoonlijke spaarpotjes voor ouderen. Het geld in die potjes zou wel gezamenlijk moeten worden belegd en ook het 'risico' dat de een langer leeft dan de ander wordt collectief gedeeld. De vraag voor de politiek en de vakbeweging is of in zo'n stelsel voldoende solidariteit zit.

Drie kwesties In de zomer van vorig jaar lag er een blauwdruk voor een pensioenakkoord. Toch durfde de vakcentrale FNV het toen niet aan. Drie kwesties waren nog niet opgelost. Jongeren betalen meer premie dan oudere werknemers en het is onduidelijk wie de kosten moet dragen van een herverdeling. Verder ligt er een wens van de FNV om zelfstandig ondernemers te laten meebetalen aan pensioenen, want als meer mensen meedoen zijn de kosten en risico's lager. Een derde probleem is de stijgende AOW-leeftijd. Laat die niet verder oplopen, zegt de FNV. Houd het gewoon op 66 jaar (huidige leeftijd) en laat mensen met zware beroepen eerder met pensioen gaan.