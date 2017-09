Koning: ' We moeten ons niet door angst laten regeren'

De Koning begon zijn rede met een steunbetuiging aan de inwoners van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. "Wij allen leven intens mee. Juist in deze moeilijke omstandigheden wordt de onderlinge verbondenheid in het Koninkrijk zichtbaar", zei hij. "De regering zal doen wat in haar vermogen ligt om de acute nood te lenigen. Het Caribisch deel van het Koninkrijk staat er bij de wederopbouw niet alleen voor."

De kracht van onze manier van leven is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging, in Nederland zichzelf kan zijn binnen de gedeelde waarden van de rechtsstaat Uit de Troonrede

De koning richtte daarnaast zijn aandacht op de 'spanningen elders in de wereld', en benoemde specifiek de terroristische aanslagen in landen om Nederland heen. "Plekken die bijna iedereen kent, kunnen zomaar veranderen in plaatsen van angst, verdriet en menselijk leed: de Promenade des Anglais, Westminster Bridge, de Ramblas. Toch moeten wij ons niet door angst laten regeren. Het beste antwoord op terrorisme is dat we vasthouden aan onze manier van leven."

De betrokken veiligheidsdiensten zijn volgens zijn woorden zeer alert en doen er alles aan om aanslagen te voorkomen. "Bestrijden van radicalisering vraagt zowel om preventieve als repressieve acties, van aandacht op scholen tot intrekken van het Nederlanderschap", zei hij. "De kracht van onze manier van leven is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging, in Nederland zichzelf kan zijn binnen de gedeelde waarden van de rechtsstaat."

Om enkele urgente knelpunten aan te kunnen pakken, kondigde de Koning aan dat er extra geld naar veiligheid en terrorismebestrijding gaat. "De inlichtingendiensten worden in staat gesteld meer personeel te werven. De Koninklijke Marechaussee krijgt middelen om de grensbewaking te versterken. Om de toenemende risico's en dreigingen in de digitale wereld beter het hoofd te kunnen bieden, komt er extra geld om op te treden tegen cyberspionage, cybersabotage en cybercriminaliteit."

