Komt er eindelijk een einde aan valsspelen met kiesdistricten in de VS?

Het is immers volgens de regels gegaan, dat is wat telt voor de meeste Amerikanen. En die regels — ze staan in de grondwet — schrijven nu eenmaal voor dat elke staat een bepaald aantal kiesmannen heeft, en dat je dus president kunt worden door net genoeg stemmen te halen in voldoende staten. Dat was de pech voor Clinton: miljoenen stemmen maakten haar overwinning in grote staten als Californië en New York overweldigend en zodoende won ze landelijk de 'popular vote', maar dat leverde haar niet meer kiesmannen op dan wanneer het in die staten bij een krappe overwinning was gebleven.

Waren die mensen maar strategisch verhuisd naar Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. In die staten had Trump elke stem nodig die hij kon krijgen – en hij kreeg er net genoeg. Aan een voorsprong in die drie staten van in totaal zo'n 77.000 stemmen in totaal dankt hij zijn presidentschap.

Zoals het met de presidentsverkiezingen gaat, zo gaat het ook bij de verkiezingen voor het Congres en voor de volksvertegenwoordigingen in de staten. Met één verschil: terwijl de grenzen van de staten vastliggen, mogen die volksvertegenwoordigingen binnen hun eigen de grenzen van de districten bepalen. Dat gebeurt elke tien jaar opnieuw, na een volkstelling. In sommige staten doet een onpartijdige commissie zijn best om dat zo eerlijk mogelijk te doen. Maar in andere staten ziet de partij die aan de macht is het als een buitenkansje om de eigen positie zo sterk mogelijk te maken (zie kader).

De Democraten van Wisconsin zeggen dat gerrymanderen nu zo effectief is, dat het vertrouwen in de democratie er door wordt ondermijnd

Ook hier: helemaal volgens de regels. Maar is het eerlijk? En moet het anders? Daarover boog zich afgelopen dinsdag het Hooggerechtshof. Het oordeel van de negen rechters in de zaak 'Gill tegen Whitford', over de districten voor het parlement van Wisconsin, kan een politieke aardverschuiving veroorzaken.

Gerry Gerrymandering, zo heet het aanpassen van de grenzen van districten aan het verwachte stemgedrag van de kiezers in de steden, dorpen en landelijke gebieden van een staat. Die naam ontstond toen in 1812 in Massachusetts, onder het gouverneurschap van Elbridge Gerry, districten werden ontworpen die de Republikeinen aan de macht moesten houden. Een cartoonist zag in de heringedeelde districten de onwaarschijnlijke vorm van een salamander, en vermengde dat woord met de achternaam van gouverneur Gerry. Een voorbeeld van hoe Gerrymandering in een kiesdisctrict een partij aan de overwinning kan helpen. © Steven Nass, Wikimedia Gerrymandering werd dus geboren als een scheldwoord en dat is het nu nog. De electorale kaart van Amerika kent nog steeds districten met uitzinnige vormen, inktvlekpatronen die alleen maar geografisch een geheel vormen — dat moet – dankzij ijselijk dunne corridors. Er zijn maar weinig politici die het gebruik principieel verdedigen. Je zult ze hoogstens horen zeggen dat het niet illegaal is, en dat Democraten het ook doen in staten waar ze aan de macht komen. Ook in het Hooggerechtshof vonden, bij vorige pogingen om de praktijk aan banden te leggen, veel rechters het maar een laagbijdegronds gedoe. Maar ze worstelden – voor het laatst in 2004 – met de vraag, hoe je precies vaststelt dat er sprake is van gerrymandering. Hoe je districten ook trekt, er is immers altijd wel een partij die er een beetje of een beetje veel voordeel van heeft. Hoe creatief moet het grenzen trekken worden voor je als rechter een grens trekt? En dan zijn er soms ook nog goede redenen om districtsgrenzen wat kronkeliger te trekken: bijvoorbeeld om te zorgen dat er districten zijn met een meerderheid van zwarte Amerikanen of latino’s. Want in een Amerika dat bepaald niet kleurenblind is, krijg je zwarten of latino's maar moeilijk verkozen zonder op hen toegesneden districten. Opperrechter John Roberts, een conservatief, noemde de voorgestelde techniek om districten te beoordelen 'sociologisch koeterwaals'.

Meetlat Hadden we maar een objectieve meetlat, verzuchtte in 2004 rechter Anthony Kennedy, die in het Hooggerechtshof vaak, en mogelijk ook dit keer, de doorslaggevende stem uitbrengt. Die is er nu, zeggen de Democraten van Wisconsin, die de zaak over de districten in Wisconsin hebben aangespannen. Op het eerste gezicht zien de kiesdistricten in Wisconsin er niet eens zo idioot uit, ze lijken redelijk samen te vallen met bevolkingscentra en bestuurlijke eenheden. Maar dat is schijn, zeggen de tegenstanders. Gerrymandering is steeds gemakkelijker geworden, steeds subtieler en steeds krachtiger. Een van de redenen is het 'zelfsorteren' van de kiezers: als Republikeinen en Democraten in een stad of streek door elkaar wonen, kun je ze niet afzonderlijk binnen districtsgrenzen vangen. Maar meer dan vroeger wonen er Democraten bij Democraten in een stad of wijk, en Republikeinen bij Republikeinen. En ook een andere recente ontwikkeling maakt het erger: de politici die de grenzen trekken, hebben tegenwoordig de hulp van computerprogramma’s die precies weten wie, waar, op welke partij stemmen. Zo wordt het wel erg gemakkelijk om de voor één partij meest gunstige districten te maken. Het is zeker niet uitgesloten dat de uitspraak een minstens zo grote revolutie in de gaat betekenen als de verkiezing van Donald Trump De Democraten van Wisconsin zeggen dat gerrymanderen nu zo effectief is, dat het vertrouwen in de democratie er door wordt ondermijnd, en dat het Hooggerechtshof dus wel moet ingrijpen. En ze denken dat ze dankzij diezelfde computerprogramma’s de wens van rechter Kennedy kunnen vervullen en keihard aangeven hoe erg er gegerrymanderd wordt: door te tellen welk percentage van de stemmen in feite verloren gaat. Die 'steminefficiëntie' kan natuurlijk nooit nul worden, daarvoor zouden de Amerikanen af moeten stappen van het systeem van één afgevaardigde per district, en dat gaat in tegen 250 jaar traditie in. Maar als het Hooggerechtshof er een maximum voor zou verordonneren, zou dat het politieke spel een stuk eerlijker maken.

Verdeeld Gaat het er van komen? Het Hooggerechtshof was er dinsdag verdeeld over, zoals te verwachten was. Opperrechter John Roberts, een conservatief, noemde de voorgestelde techniek om districten te beoordelen 'sociologisch koeterwaals'. Hij sprak de vrees uit dat het Hooggerechtshof na elke verkiezing in elke staat op mag draven om te oordelen of het eerlijk is gegaan. Dat zou het hof in de ogen van de Amerikanen een partijdige speler in de politiek maken. Daarentegen vroeg rechter Sonya Sotomayor de advocaat van de staat Wisconsin op de man af wat de democratie nu eigenlijk had aan dat geschuif met grenzen rond kiezersgroepen. Die had daar geen goed antwoord op. Het blijkt keer op keer dat de sfeer op de zitting een slechte basis is om een beslissing van het Hooggerechtshof te voorspellen. Maar toch: rechter Kennedy stelde vooral kritische vragen aan de advocaat die de staat Wisconsin en de voorgestelde districten verdedigde. Dus het is zeker niet uitgesloten dat de uitspraak in 'Gill tegen Whitford', die uiterlijk in juni wordt verwacht, een minstens zo grote revolutie in de Amerikaanse politiek gaat betekenen als de verkiezing van Donald Trump. Al zal zo'n uitspraak op zich diens herverkiezing niet in de weg staan. Want de grenzen van de staten lopen nu eenmaal waar ze lopen. Misschien moeten er toch maar vast een paar honderdduizend Californiërs werk en een huis gaan zoeken in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania.