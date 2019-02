Koerdische hulp bij terugkeer Nederlandse IS-vrouwen

De Syrisch-Koerdische politicus Fanar al-Gaet is bereid om de Nederlandse vrouwen en kinderen van IS-strijders de Turkse of Iraakse grens over te helpen. Nederland zou hen vanuit daar kunnen laten terugkeren naar Nederland.

De onderminister van buitenlandse zaken van het (semi-)autonome gebied, dat in handen is van de Koerdisch-Arabische beweging SDF, lijkt daarmee tegemoet te komen aan de Nederlandse regering. Minister Grapperhaus (justitie) zei vorige week dat hij samen met Koerdische strijdgroepen naar manieren zoekt om moeders en kinderen die zich bij IS hebben aangesloten terug te laten keren.

In een gesprek met Trouw laat Gaet niet alleen weten bereid te zijn tot hulp, maar ook dat hij boos is op Nederland. Hij begrijpt niet waarom de Nederlandse vrouwen en kinderen van IS-strijders, die in zijn regio (Noord-Syrië) worden opgevangen in kampen, niet allang terug in Nederland zijn. “Een land als Nederland respecteert mensenrechten en internationale wetten. Maar het is treurig om te zien dat de Nederlandse regering niet zijn verplichtingen ten opzichte van zijn burgers nakomt.”

Kampen

Koerdische en Arabische strijders hebben honderden buitenlandse IS-strijders opgepakt en tegelijk een groot aantal van hun familieleden opgevangen in kampen. In die kampen zitten in ieder geval zes, maar mogelijk zo’n twintig Nederlandse vrouwen en hun kinderen.

De buitenlandse vrouwen kunnen niet allemaal terug, want veel landen weigeren hun burgers terug te nemen of daarbij te helpen. Volgens Gaet is dat gevaarlijk, hij voorziet instabiliteit in zijn regio. “Nu kunnen we de kampen waar ze zitten nog goed beveiligen. Maar als er een Turkse invasie komt, of een invasie van wie dan ook, is alles mogelijk.” Een van de zorgen is dat IS–cellen familieleden gaan bevrijden.

Momenteel zijn er nog tweeduizend Amerikaanse militairen in Syrië, die lokale milities steunen bij de strijd om het laatste stukje kalifaat, nog maar zo’n vijf vierkante kilometer. Maar als dat gebied bevrijd is, wil Trump de troepen naar huis halen. Turkije heeft gedreigd vervolgens deze grotendeels Koerdische regio binnen te vallen.

Van de veertig landen die Gaet benaderde om de eigen mensen terug te halen, werken er maar enkele mee. Rusland en Indonesië bijvoorbeeld. Frankrijk zegt er mee bezig te zijn. Maar de terugkeer van IS-strijders en hun familieleden wordt belemmerd door wetgeving in een aantal landen. “Erger is dat sommige landen van hun eigen burgers het paspoort hebben afgenomen, zodat ze niet meer legaal terug kunnen”, zegt Gaet. “En nog verdrietiger is het dat sommige landen alleen kinderen terug willen halen en de moeders hier laten. Hoe kunnen ze van ons verwachten dat we kinderen van moeders scheiden?”

Hij vindt dat zowel de kinderen als de vrouwen onschuldig zijn. Al hebben ze wel zorg en rehabilitatie nodig. “Ze hebben de wapens niet tegen ons opgenomen. Ze zijn burgers, alleen maar familie van IS-leden.”