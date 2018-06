Klimaatwet met steun van wel zeven partijen is in zicht

De klimaatwet is een idee van PvdA en GroenLinks. In 2015 presenteerden Diederik Samsom en Jesse Klaver hun plan voor harde, afrekenbare milieudoelen. Belangrijk is vooral, vinden de twee partijen, dat de CO2-reductie wettelijk wordt vastgelegd. ChristenUnie, SP en D66 sloten zich vervolgens bij het initiatief aan.

In het huidige regeerakkoord wordt ook een klimaatwet aangekondigd, maar die gaat minder ver dan het oorspronkelijke plan. Het kabinet-Rutte III wil niet verder gaan dan 49 procent CO2-reductie in 2030, het plan van Samsom en Klaver gaat uit van 55 procent. Bovendien bevat hun initiatief ook afrekenbare doelen voor 2050: 95 procent minder CO2-uitstoot en 100 procent duurzame energie.

Groot draagvlak

Sinds enkele maanden overleggen de vier regeringsfracties met oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA over een akkoord over de wet. Daar is ook minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes bij betrokken. Alle partijen willen een wet waar groot draagvlak voor is. De afspraken zijn ingrijpend, de komende kabinetten krijgen er mee te maken. Vooral VVD en CDA zijn huiverig voor al te rigoureuze maatregelen. Toch gaan de onderhandelingen volgens betrokkenen voortvarend. Twee weken geleden maande CDA-leider Sybrand Buma zijn GroenLinks-collega Klaver nog tot haast om snel tot een akkoord te komen. Maar achter de schermen is er al bijna overeenstemming. Vandaag bespreken meerdere betrokken Tweede Kamer-fracties de voortgang. De partijen hopen nog voor de zomer, dus binnen drie weken, het uiteindelijke akkoord te kunnen presenteren.

PvdA en GroenLinks zullen zich moeten neerleggen bij de 49 procent CO2-reductie in 2030. De regeringspartijen houden vast aan hun afspraak in het regeerakkoord. Maar bronnen melden dat de klimaatwet naar alle waarschijnlijkheid wel het 2050-doel bevat dat ook in het oorspronkelijke plan stond: 95 procent minder CO2. Bovendien ziet het er naar uit dat de klimaatwet ook een afrekenbaar doel bevat voor een percentage duurzame energie. In het regeerakkoord is daar niets over afgesproken.