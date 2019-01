Klimaatonderhandelaar Ed Nijpels vindt de woorden van Dijkhoff ‘denigrerend’ en ‘niet sjiek’

“Ik vind het niet sjiek als je als politiek besluit om klimaattafels in te stellen, om daar vervolgens denigrerend over te praten.” Nijpels is voorzitter van deze vijf klimaattafels die onderhandelden over een klimaatakkoord. Vlak voor de kerst presenteerde dit beraad zo’n zeshonderd maatregelen om een CO2-reductie van 49 procent in 2030 te bereiken.

Afgelopen weekend noemde Dijkhoff dat voorlopige akkoord in De Telegraaf ‘niet mijn akkoord’. Hij sprak van een ‘polderpoging’, die volgens hem mislukt is. De tafels van Nijpels hebben volgens de VVD-voorman geen plannen opgeleverd die de kosten behapbaar houden voor de burgers. Dijkhoff: “Bedankt voor het advies en het harde werk, maar de kans dat ik het akkoord letterlijk uit ga voeren is nihil.”

Die woorden zijn misplaatst, vindt voormalig milieuminister Nijpels, temeer omdat het kabinet én de coalitiepartijen waaronder de VVD en Dijkhoff zelf tot op het laatste moment hebben meegeschreven aan het akkoord. Nijpels: “Op pagina twee van de brief aan de Tweede Kamer staat dat het akkoord ‘best historisch’ genoemd mag worden. Ik kan die woorden niet rijmen met de neerbuigende toon in de krant, zo van: die tafels hebben maar wat gedaan. Nee, die tafels hebben exact gedaan waarvoor het kabinet ons heeft ingehuurd. Het kabinet heeft dit verzonnen.”

Complimenten

In een eerder stadium kreeg Nijpels volop complimenten vanuit de Tweede Kamer, zegt hij. “Met de VVD voorop: prachtig werk wat jullie doen. Daardoor komt die kritiek mij rauw op het dak vallen. En ik vind het belangrijk dat te zeggen, omdat het om de integriteit gaat van de meer dan honderd partijen die aan de tafels zaten.”

Nijpels hoort veel kritiek op de betaalbaarheid van het klimaatakkoord. In de samenleving en bij veel politieke partijen bestaat de vrees dat de maatregelen de burger veel geld gaat kosten. Die zorgen zijn terecht, zegt Nijpels, maar ook hier is de politiek aan zet. “Waar de lasten komen te liggen is een besluit van het kabinet. Dat heb ik ook letterlijk geschreven in mijn brief: het kabinet zal moeten praten over hoe je de kosten verdeelt tussen de burgers en het bedrijfsleven. Ik juich dat debat toe, ik heb niemand gehoord die een onbetaalbaar klimaatakkoord wil.”

Dijkhoffs uitspraken over het Klimaatakkoord leidden tot ruzieachtige sferen in de coalitie. Nijpels gaat er vanuit dat alle coalitiefracties het in het regeerakkoord afgesproken doel van 49 procent CO2-reductie blijven aanhangen en dat het klimaatakkoord het kabinet niet aan het wankelen brengt.

Zelfs als het kabinet zou vollen over het klimaatbeleid, zegt Nijpels, dan worden veel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord gewoon uitgevoerd. Nederland is net als alle Europese landen verplicht om eind dit jaar aan de Europese Commissie te laten weten hoe het de in Parijs afgesproken Europese klimaatdoelstellingen denkt te halen. Nijpels: “Het kabinet zal dan maatregelen moeten leveren. De enige bron voor zo’n maatregelenpakket zijn de afspraken die gemaakt zijn aan de klimaattafels. De verplichtingen liggen er sowieso en de enige wegen om daar te komen, zijn die die we aan de klimaattafels hebben besproken.”

Het volledige interview met Ed Nijpels verschijnt vrijdagochtend in Trouw.