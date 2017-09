Klimaat en zorg leggen op termijn zware druk op de begroting

Het houdbaarheidstekort. Al een aantal jaren is dat voor economen en de ingewijden in de overheidsfinanciën een centraal begrip dat nu ook in het politieke debat steeds centraler komt te staan. Het lijkt een truc van conservatieve politici om de hand op de knip te houden, maar er is toch echt meer aan de hand.

Het houdbaarheidstekort is een cijfer dat aangeeft in hoeverre de huidige overheidsuitgaven te handhaven zijn over een hele lange reeks van jaren zonder dat de overheidsbegroting volkomen uit de hand loopt. Dat cijfer was jarenlang negatief: zonder extra ingrepen zou uiteindelijk de begroting van de overheid niet meer op te brengen zijn.

Pas tijdens het tweede kabinet-Rutte werd dat cijfer positief. De twee belangrijkste redenen werden gisteren door Dijsselbloem toen hij de Miljoenennota aan de Kamer aanbood genoemd. De AOW-leeftijd is aanzienlijk verhoogd, waardoor de overheid langer van elke Nederlander belastinginkomsten heeft en tegelijkertijd pas later geld kwijt is aan AOW-uitkeringen. Bovendien is paal en park gesteld aan de aftrek van hypotheekrente.

Een positief houdbaarheidssaldo betekent dus dat alle huidige uitgaven van de overheid ook op langere termijn te betalen zijn. De huidige uitgaven wel te verstaan, en daar zit de adder onder het gras. Het is immers nu al duidelijk dat de komende jaren in een aantal categorieën de overheidsuitgaven fors gaan stijgen. Zorg is het bekende voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld de uitgaven om de uitstoot van CO2 te verminderen en zo te voldoen aan de voorwaarden van het akkoord van Parijs, zoals de Raad van State bezorgd vaststelt. Er is volgens het adviescollege nog geen begin van inzicht hoeveel dat klimaatakkoord Nederland gaat kosten. "Gelet op de omvang van de opgave en de relatief beperkte tijd om deze te realiseren, vormt inzichtelijkheid hiervan op korte termijn een noodzakelijk en essentieel onderdeel van een concreet, consistent en geloofwaardig langetermijnbeleid", aldus de Raad van State.

Minder te besteden

Klimaat en zorg zijn dan ook twee van de belangrijkste redenen waarom een volgend kabinet-Rutte veel minder heeft te besteden dan op grond van de stand van de economie verwacht zou mogen worden. De maatregelen om koopkracht van ouderen te ondersteunen is een ander voorbeeld. Zowel Dijsselbloem in de Miljoenennota als de Raad van State zijn zeer kritisch over dat besluit. Eigenlijk is het voor beiden eens maar nooit weer. Het is immers waarschijnlijk dat ook de komende jaren aanvullende pensioenen zullen achterblijven en de overheidsfinanciën laten automatische compensatie niet toe. Er is bovendien een principiële reden: als de overheid gepensioneerden compenseert betekent dat voor jongere generaties dubbel betalen. Zij betalen mee aan de compensatie, terwijl ook zij het slachtoffer zijn van de pensioenverslechtering.

Het houdbaarheidstekort heeft inmiddels de begrotingsvoorschriften uit het Stabiliteitspact (maximaal drie procent overheidstekort op jaarbasis en maximaal een overheidsschuld van zestig procent) vervangen. Nederland voldoet immers ruimschoots aan die voorschriften. Het nieuwe criterium hoeft echter niet per se te betekenen dat er bijvoorbeeld bezuinigd zou moeten worden.

Naast bezuinigingen kunnen ook hervormingen, in de zorg bijvoorbeeld of in het belastingstelsel, ervoor zorgen dat het houdbaarheidssaldo verbetert. Als een belastingstelsel zo wordt ingericht dat werkgevers eerder mensen in dienst nemen, scheelt dat overheidsuitgaven en wordt de houdbaarheid dus beter. Daarover doen Dijsselbloem de Raad van State echter geen uitspraken. Ze laten dat wijselijk over aan een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord.

