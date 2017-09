Klijnsma is bijna commissaris van de koning in Drenthe

Klijnsma (PvdA) wordt dan de verwachte opvolger van voormalig commissaris van de koning, Jacques Tichelaar. Door zijn vertrek was de baan sinds maart dit jaar vacant. Tichelaar (eveneens PvdA) trad begin maart af na ophef over zijn rol bij een klus die door de provincie Drenthe werd gegund aan zijn schoonzus. Jozias van Aartsen, voormalig burgemeester van Den Haag, neemt de functie momenteel waar.

Lees verder na de advertentie

Jetta Klijnsma is een geboren en getogen Drent. Op 18 maart 1957 kwam ze ter wereld in Hoogeveen. Na het bekend worden van haar no­minatie reageerde ze opgetogen, hoewel ze het formele besluit wilde afwachten.

“Terug naar mijn roots. Ik ken de mensen in Drenthe. Ik vind het heel fijn dat ik Drenthe mag helpen alle ontwikkelingen verder op de kaart te zetten”, zo zei Klijnsma. Al eerder zei ze dat als ze commissaris van de koning zou worden, ze Drents ging leren.

Tussen 1990 en 2008 was Klijnsma voor de PvdA actief in de gemeentepolitiek van Den Haag. Daarna, tot februari 2010, was ze staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. In het kabinet-Rutte II werd ze opnieuw staatssecretaris op dat departement. Tussen de twee kabinetten door was ze lid van de Tweede Kamer.