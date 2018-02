Kleurrijke nieuwe SPD-leider kan hard uithalen

Omdat Schulz minister van buitenlandse zaken wil worden, stopt hij als partijleider. En de sociaal-democraten hebben een fris iemand nodig die niet 'onderworpen is aan de regeringslogica'. Die de partij moet vernieuwen, volgens Schulz.

Op 18-jarige leeftijd sloot ze zich aan bij de SPD, waar ze in 1995 voorzitter van de Jonge Socialisten werd

Dat is dus Nahles. Voor het eerst in de geschiedenis van Duitslands oudste nog bestaande partij, opgericht in de 19e eeuw, komt er een vrouw aan het roer. Als Schulz gevraagd wordt Nahles' sterke punten iets specifieker te omschrijven dan 'vrouw' en 'jong', antwoordt hij dat ze 'heel helder' kan praten. En, ietwat cryptisch: "Nahles is een persoon die hamer en aambeeld tegelijk kan zijn. Ze kan een mooie slag geven maar er ook een opvangen."

Vraag aan Nahles vanuit de zaal: "Wat kunt u beter dan uw voorganger?"

"Breien", zegt ze droog.

Dat soort humor typeert Nahles. Ze staat bekend als een kleurrijk figuur. Iemand die ongezouten kritiek kan leveren, met een directe en assertieve stijl. Midden in de Bondsdag zong ze eens, als kritiek op kanselier Angela Merkel, een stuk uit het Pipi Langkous-lied: 'ik richt de wereld in wiede wiede naar mijn eigen zin...'.

Met dat soort onorthodoxe optredens moet ze nu de bezem door haar eigen partij halen. Nahles komt uit de linkervleugel en kan activistisch uit de hoek komen. In 2003 keerde ze zich tegen het omvangrijke hervormingspakket 'Agenda 2010' waarmee SPD-kanselier Schröder de sociale voorzieningen versoberde.

Onder Nahles' ver­ant­woor­de­lijk­heid werd in 2015 het minimumloon ingevoerd in Duitsland

Nahles' wortels liggen in de Eifel. Ze woont nog altijd in het dorpje Weiler (500 inwoners) waar ze opgroeide, in de boerderij waar haar overgrootouders nog hebben gewoond. Haar vader was meester-metselaar, ze stamt uit een katholiek middenklassegezin en is zelf ook praktiserend katholiek.

Al jong werd ze politiek actief. Op 18-jarige leeftijd sloot ze zich aan bij de SPD, waar ze in 1995 voorzitter van de Jonge Socialisten werd. Haar opmars was snel: drie jaar later werd ze parlementslid, terwijl ze in Bonn nog germanistiek en politicologie studeerde. In 2009 werd ze algemeen secretaris van de partij.

In 2013 trad ze aan als minister voor werk en sociale zaken in het derde kabinet-Merkel. Nahles grootste wapenfeit: onder haar verantwoordelijkheid werd in 2015 het minimumloon ingevoerd in Duitsland.

