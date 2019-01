Klaver steunt klimaatplannen coalitie alleen als er een CO2-heffing komt voor de industrie

Het kabinet kan voor de klimaatplannen alleen op de steun van GroenLinks rekenen, zegt hij, als deze CO 2 -heffing er komt.

Klaver maakte dit maandagavond bekend, tijdens een ingelaste ‘meetup’ over het klimaat. In poppodium Paard in Den Haag vertelde hij dat deze CO 2 -wet voor GroenLinks een “belangrijke inzet van de komende verkiezingen” is. In maart worden de nieuwe Provinciale Staten gekozen, die gevolgen hebben voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Klaver is ervan overtuigd dat de coalitie daar de nipte meerderheid gaat verliezen. Alle peilingen wijzen daar ook op. De boodschap van Klaver aan premier Rutte: “Wil je voorkomen dat burgers de rekening betalen, dan is steun voor onze CO 2 -belasting cruciaal. De tijd van het beschermen van de grote bedrijven is voorbij.”

De coalitie is verdeeld over het invoeren van deze belasting voor de vervuilende industrie, als onderdeel van het nog te sluiten klimaatakkoord. D66 en ChristenUnie zijn voorstander, de VVD is fel tegen. Er ligt inmiddels, na maandenlange onderhandelingen in de polder, een compromis op tafel: bedrijven die te weinig verduurzamen, krijgen een boete. Klaver gelooft niet dat deze maatregel zal helpen. “Het is te vrijblijvend. Grote bedrijven hebben een batterij juristen klaarstaan die weten hoe je onder zo’n boete uit kunt komen.”

Energierekening omlaag GroenLinks wil de CO 2 -wet dit voorjaar indienen, zodat de Kamer er na Prinsjesdag over kan debatteren. Wat de partij betreft wordt het voorstel meegenomen in het Belastingplan voor 2020. Het geld dat de heffing oplevert moet namelijk worden gebruikt om de energierekening voor huishoudens te verlagen door de teruggave van energiebelasting te verhogen. Klaver zegt dat de “schoonheid van deze wet de eenvoud is”. In 2020 zou de industrie volgens zijn voorstel 25 euro per ton CO 2 -uitstoot moeten betalen. Dat bedrag loopt jaarlijks op , via honderd euro in 2030 naar tweehonderd euro in 2050. Onder andere olieraffinaderijen, de chemiesector en metaalproducenten zullen worden geraakt door de heffing.

Parijs en Klimaatwet Het sluiten van een klimaatakkoord is een van de belangrijkste opdrachten van dit kabinet. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het internationale verdrag van Parijs. Bovendien ligt er een klimaatwet, gesteund door de coalitie én een groot deel van de oppositie, die regelt dat de CO 2 -uitstoot fors naar beneden moet. De kans is groot dat het kabinet straks, na de verkiezingen, is aangewezen op steun van een of meerdere oppositiepartijen om wetten door het parlement te krijgen. PvdA en GroenLinks voelen er niks voor om vaste gedoogpartner te worden, zoals D66, ChristenUnie en SGP tijdens de vorige kabinetsperiode waren. De coalitie zal dus per wetsvoorstel aanvullende steun moeten zoeken. Voor de klimaatplannen ligt er nu een harde eis van GroenLinks op tafel. De kans dat SP en PvdA zich daarbij aansluiten, is aanzienlijk.

