Klassiek rechts in Frankrijk verkeert in nood, terwijl Le Pen zich in haar handen wrijft

De nederlaag van Les Républicains (LR) bij de Europese verkiezingen kwam aan als een mokerslag. Partijleider Laurent Wauquiez en zijn lijsttrekker, de katholieke filosoof François-Xavier Bellamy, zijn de eerste verantwoordelijken voor het debacle. Maar de oorzaken liggen dieper. Traditioneel rechts raakte bijna overal in West-Europa bekneld tussen populistische uitdagers op de rechterflank en pro-EU concurrenten in het politieke midden.

Het ultra-presidentiële systeem in Frankrijk maakt het voor LR nog erger. De politiek is gebaseerd op het principe van de absolute meerderheid en stimuleert confrontaties tussen twee partijen terwijl het de rest veroordeelt tot een bijrol. ‘Tussen De Gaulle en de communisten zit niets’ zei de schrijver-politicus André Malraux al in de jaren zestig van de vorige eeuw. Nu zit er niets tussen Macron en de partij van Marine Le Pen, het Rassemblement National (RN).

Alternatief

Er is dus een flinke verbouwing nodig om te overleven. Het opstappen van Wauquiez, die de afgelopen twee jaar probeerde de koers te verrechtsen, is niet genoeg, weet iedereen. Dinsdag spraken de partijbaronnen (en een enkele barones) in een hotel aan de voet van de Eiffeltoren dan ook over de vraag hoe zij hun geloofwaardigheid terug kunnen krijgen. De hele zomer zullen ze regionale bijeenkomsten houden met de leden. In oktober moet er dan een ‘alternatief voor Frankrijk’ liggen.

Sommigen hopen dat de crisis eindelijk aanleiding is voor een grote alliantie tussen alle eurosceptische en anti-immigratiekrachten van het land en dat het cordon sanitaire rond Le Pen verdwijnt. RN-prominenten nodigen iedereen nadrukkelijk uit zich bij hen aan te sluiten. Ondertussen probeert de partij van Macron LREM hetzelfde door de liberalen in LR te verleiden.

De initiatiefnemers van de wederopbouw, aangevoerd door senaatsvoorzitter Gérard Larcher, proberen een dergelijke opheffingsuitverkoop te voorkomen. Larcher zou het liefst het oude verbond tussen rechts en D66-achtige middenpartijen nieuw leven inblazen. Zijn – onuitgesproken – hoop hierbij is dat Macron aan het einde van de rit in 2022 is mislukt. In dat geval is er voor LR weer volop ruimte in het midden.

Maar misschien ook niet. Bovendien gaat deze gok voorbij aan de bron van de malaise. Want net als de eerder gemarginaliseerde Parti Socialiste keerde de gewone man LR de rug toe en vertrok naar Le Pen. LR werd meer en meer een partij van welgestelde gepensioneerden. De vraag hoe LR weer een volkspartij kan worden moet daarom weer centraal staan, zegt bijvoorbeeld de gaullistische coryfee Henri Guaino, die onder meer speechschrijver was van Nicolas Sarkozy.

Het geworstel bij LR leidt tot veel leedvermaak onder oude vijanden. Die houding is kortzichtig, want een blijvende marginalisering of zelfs verdwijning van klassiek rechts, opent voor Le Pen de deur naar de macht. Als zij het enige alternatief is voor wie in 2022 verandering wil, is een Italiaans scenario niet uitgesloten.