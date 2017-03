Klaar voor de eindsprint: drama bij de PvdA, Wilders hoopt op 'gordijnbonus'

Dat is haast een opluchting na de torenhoge druk die de SP in 2012 voelde toen ze wekenlang de peilingen aanvoerde. De partij werd daardoor in de verdediging gedrukt, terwijl ze veel liever in de aanval gaat - iets wat ze deze campagne weer volop doet onder leiding van een ontspannen Emile Roemer.

De SP maakt zich geen illusies: de grootste gaan ze deze verkiezingen niet worden. Dat heeft als voordeel dat de partij onbevangen campagne kan voeren, meent voorzitter Ron Meyer. “We kunnen niet meer degraderen of kampioen worden, maar nog wel Europees voetbal halen en dat maakt dat we vrij kunnen voetballen.”

Hij speelde zich met een fel en fanatiek optreden weer in de kijker als belangenbehartiger voor ouderen, die, zo blijkt uit CBS-cijfers, het stukken beter hebben dan leeftijdsgenoten twintig jaar geleden. Die cijfers deden Krol in woede ontsteken; hij sprak van een ‘onzinverhaal’. Bij 50Plus hopen ze vurig dat dergelijke optredens Krols uitglijders doen vergeten.

Partijvoorzitter Jan Nagel tikte Krol op de vingers en sommeerde hem het rustiger aan te gaan doen. Het werd een korte pauze, want bij dalende peilingen heeft 50Plus maar één remedie: Henk Krol. De medialieveling van de campagne gaat geen camera uit de weg. Of hem nou een kritisch gesprek wacht of niet, hij komt: aandacht is aandacht. Als sluitstuk van de campagne doet Krol maandag met een helikopter alle twaalf provincies aan - journalisten mogen uiteraard meevliegen. Bij het Carré-debat deed Krol ondertussen goede zaken.

Even zag 50Plus het hele kaartenhuis ineenstorten toen lijsttrekker Henk Krol stelde dat de partij de AOW-leeftijd wil terugbrengen naar 65 jaar door de AOW-uitkering te verlagen. Geen goede reclame voor een ouderenpartij. Ook het recente akkefietje met Krols cv - hij deed hbs in plaats van gymnasium - hielp het imago van 50Plus niet.

De PvdA trekt zich op aan het grote aantal zwevers. Gisteren gooide Asscher er nog twee advertentie-pagina’s in de Volkskrant tegenaan om mensen te overtuigen te stemmen op een partij die verantwoordelijkheid heeft genomen toen het moeilijk was, en het beleid naar eigen zeggen sociaal heeft weten te houden. Tegelijkertijd houdt de partij rekening met fors verlies. Het record staat op naam van Ad Melkert: onder zijn leiding duikelde de PvdA in 2002 van 45 naar 23 zetels.

Asscher was veel op de tv, al zegde hij Umberto Tans ‘RTL Late Night’ af omdat hij geen zin had terug te blikken op een slecht verlopen televisiedebat, waarin presentatrice Diana Matroos hem keihard ondervroeg over het uitblijvende ‘Asscher-effect.’

Het grote drama van deze verkiezingen tekent zich af bij de PvdA. Dankzij de samenwerking in het kabinet met de VVD staat de PvdA er al jaren beroerd voor in de peilingen. Het is de nieuwe lijsttrekker Lodewijk Asscher tot op heden niet gelukt die trend te keren. Dinsdag komt er nog een kans te redden wat er te redden valt, als Asscher in het slotdebat tegenover PVV-leider Geert Wilders staat, de aartsrivaal van de sociaal-democraten.

De tweede opponent in het slotdebat is Geert Wilders met een stelling over de islam. Daar kan Segers zich laten zien als iemand die de radicale uitwassen van de islam bekritiseert, maar ook staat voor godsdienstvrijheid en de rechtsstaat.

Tegen Mark Rutte kiest Segers voor een stelling over duurzame energie. Zo kan de ChristenUnie zijn groene profiel benadrukken. Daarmee kan Segers zich ook herkansen voor een recent optreden bij ‘Nieuwsuur’. Toen had hij moeite uit te leggen hoe de partij duurzaamheid combineert met steun voor de intensieve veehouderij.

In de slotfase van de strijd probeert lijsttrekker Gert-Jan Segers veel in de media te komen. Hij is relatief nieuw, en heeft misschien nog niet de bekendheid van zijn voorganger Arie Slob, zo is de gedachte bij de partij. Dan komt het goed uit dat Segers bij het laatste televisiedebat dinsdagavond twee prominente tegenstanders heeft geloot.

De ChristenUnie kan tevreden zijn. Het voor de partij belangrijke ethische thema rond voltooid leven speelt een rol in de campagne, en veel partijen hebben zich aangesloten bij het manifest voor waardig ouder worden. In opiniepeilingen haalt de partij consistent de gehoopte een of twee zetels winst.

Tijdens het televisiedebat in Carré maakte ze zich hard voor een schoon klimaat, terwijl dat onderwerp in het geheel niet op de agenda stond. Het maakt Thieme niet uit. De Partij voor de Dieren is niet uit op regeringsdeelname. De partij koestert de ‘aanjaagfunctie’.

Heel zichtbaar is de Partij voor de Dieren niet deze campagne, desondanks gaat het Marianne Thieme voor de wind. Afgaande op de peilingen liggen er op 15 maart vier of vijf zetels in het verschiet. Thieme blijft stug haar eigen verhaal vertellen, dat over ‘Plan B’, als redding voor de bedreigde aarde.

Van der Staaij: een geliefde gast

De SGP-boodschap is nog steeds orthodox, maar de stijl is veranderd. Lijsttrekker Kees van der Staaij is een geliefde gast bij praatprogramma’s. Hij brengt er een boodschap van echtelijke trouw, pro life, goede ouderenzorg. Op bezoek bij de achterban is de boodschap meer traditioneel.

Daar is de SGP anti-Europa, pro-Israël en: anti-islam. De SGP wil een verbod op gebedsoproepen vanaf moskeeën, zoals kerken wel klokken mogen luiden. Op Facebook verspreidt de SGP actief filmpjes met een anti-islamgeluid. De partij rekent op drie zetels.

Rutte zet in op zijn leiderschap

Eén van de meest interessante machinekamers is dezer dagen die van de VVD. De vraag is of men daar denkt dat het goed gaat. Want er is in de peilingen wel groei, maar die 51 gehoopte zetels zijn nog een zetel of 25 weg.

De VVD had bedacht het eenvoudig te houden. Lijsttrekker Mark Rutte zou zich de optimistische leider van alle Nederlanders tonen.

In de campagne zetten de liberalen in op ultrakorte boodschappen. ‘Normaal. Doen.’, was de eerste, die de mensen ervan moest overtuigen dat het beter is om de machtsverhoudingen niet te veel te veranderen. “Er is niets wat wij niet kunnen”, zei Mark Rutte onlangs nog.

Ook was er de boodschap ‘Het. Gaat. Niet. Gebeuren.’, over de vraag of de VVD met de PVV in een kabinet zou willen zitten.

Vooraf hadden de liberalen ingezet op een tweestrijd met de PVV, maar die gehoopte strijd bleef tot nog toe uit. Pas maandag zit Rutte met PVV-leider Geert Wilders in het ‘premiersdebat’ bij ‘Een Vandaag’.

Veel inhoudelijke punten kwamen in het VVD-verhaal nog niet aan de orde. Probleem is dat Rutte niet te veel kaarten op tafel wil leggen - hij wil iedere denkbare coalitie kunnen leiden: met christen-democraten, met sociaal-liberalen, zelfs met linkse partijen. Zo maakte hij deze week nog duidelijk dat de VVD absoluut geen haast heeft met de wet voltooid leven.

