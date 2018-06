Kim Jong-un rolt opnieuw de rode loper uit, nu voor Assad

Kim Jong-un mag zich verheugen in toenemende populariteit. Niet alleen ontmoette hij de afgelopen tijd de Chinese president Xi en diens Zuid-Koreaanse evenknie Moon Jae-in, en staat er voor volgende week een top met de Amerikaanse president Trump gepland. Binnenkort rolt hij in Pyongyang de rode loper uit voor een omstreden collega: de Syrische president Bashar Assad.

De Noord-Koreaanse staatsmedia maakten dit weekeinde nog niet bekend wanneer de ontmoeting zal zijn, wel dat Assad toegezegd heeft te komen. Daarmee zou hij het eerste staatshoofd zijn dat Noord-Korea bezoekt sinds Kim Jong-un in 2011 aan de macht kwam.

Dat is niet vreemd: de landen hebben veel gemeen. Beide gelden al vele jaren als internationale paria's en zuchten onder sancties vanwege geheime wapenprogramma's en mensenrechtenschendingen. De landen zijn ook al decennia bondgenoten. Zo is het vrijwel zeker dat Noord-Korea Syrië heeft geholpen zijn (chemische) wapenprogramma's te ontwikkelen. Ook zouden Noord-Koreaanse ingenieurs betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van een nucleaire reactor in de Syische woestijn, die in 2007 werd gebombardeerd door Israël.

Het voorgenomen bezoek van Assad toont dat het zelfvertrouwen van de Syrische president groeit