Kim Jong-un gaat dreigend en verzoenend 2018 in

Beter een goede buur dan een verre vriend, lijkt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gedacht te hebben tijdens het schrijven van zijn nieuwjaarstoespraak. Daarin haalde hij uit naar de Verenigde Staten, maar zocht hij juist toenadering tot buurland Zuid-Korea.

"De gehele Verenigde Staten liggen binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit", zei Kim Jong-un gisteren op de Noord-Koreaanse televisie. "We zullen de wapens alleen inzetten als onze veiligheid in het geding is."

We zullen het zien, we zullen het zien Donald Trump

De Noord-Koreaanse leider benadrukte dat het van belang is om de spanningen in de regio terug te dringen. Maar bijna in een moeite door kondigde hij aan dat zijn land zich het komende jaar zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten.

Het afgelopen jaar liepen de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten verschillende keren hoog op vanwege het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde vanuit zijn resort in Florida op Kims toespraak. "We zullen het zien, we zullen het zien", zei hij.