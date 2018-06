Kim Jong-un en Xi hebben een onderonsje over de ontmoeting met Trump

Het Chinese staatspersbureau Xinhua meldde Kims komst maandagochtend rond tien uur lokale tijd, meteen na de landing van diens vliegtuig in Peking. Traditioneel worden Noord-Koreaanse staatsbezoeken pas bevestigd als de leider terug in eigen land is, als onderdeel van de extreme veiligheidsmaatregelen. Met dit aangekondigde staatsbezoek lijkt Pyongyang zijn diplomatieke stijl te normaliseren.

Bondgenoot Kims bezoek komt precies een week na de top in Singapore, waar hij en Trump afspraken het Koreaanse schiereiland compleet te denucleariseren. In ruil zouden de VS de Noord-Koreaanse veiligheid garanderen en – een onverwachte concessie – de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea stopzetten. Het Pentagon bevestigde maandag dat de jaarlijkse oefening Freedom Guardian, gepland voor augustus, dit jaar niet doorgaat. Kim zal zijn Chinese bondgenoot tijdens zijn bezoek naar verwachting bijpraten over zijn strategie in de verdere onderhandelingen met de Amerikanen. “President Xi zal een idee proberen te krijgen van de Noord-Koreaanse bereidwilligheid om te denucleariseren, en Kim zal willen weten hoe China kan helpen”, aldus Cheng Xiaohe, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Volksuniversiteit van Peking. Lees verder na onderstaande afbeelding. Kim Jong-un en Xi schudden elkaar (wederom) de hand. © AP De Noord-Koreaanse leider zal daarbij vooral willen weten of hij economische hulp van China kan verwachten. China heeft meermaals gezegd de VN-sancties tegen Noord-Korea pas te verlichten als Pyongyang daadwerkelijk begint te denucleariseren, maar mogelijk is het daar minder strikt in dan de VS. Ook zou China humanitaire hulp aan Noord-Korea kunnen verstrekken. Tegen de achtergrond van een oplopende handelsoorlog met de VS is het de vraag hoeveel steun de Amerikanen nog van China kunnen verwachten.

Schade inhalen Tot afgelopen maart zat de relatie tussen China en Noord-Korea op een dieptepunt, maar Trumps verrassende beleid heeft de voormalige bondgenoten weer in elkaars armen gedreven. Voor China is het nu vooral belangrijk een rol te bemachtigen in de onderhandelingen over de denuclearisatie en een situatie te creëren waarin Amerikaanse militaire aanwezigheid op het Koreaanse schiereiland overbodig wordt. Na zeven jaar diplomatiek isolement lijkt Kim de schade nu te willen inhalen. De afgelopen drie maanden is hij tweemaal in Zuid-Korea geweest, drie maal in Peking en één keer in Singapore. Hij heeft bovendien een uitnodiging aanvaard om Washington te bezoeken en wil banden aanknopen met Rusland. “Vanaf nu zal hij zich waarschijnlijk vaker op internationale gelegenheden vertonen, om te laten zien dat hij een gewone staatsleider is”, aldus Zhang Huizhi, hoogleraar Noordoost-Aziëstudies van de Jilin Universiteit.

