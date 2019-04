Kim Jong-un accepteert uitnodiging Poetin voor bezoek aan Rusland

Het Korean Central News Agency heeft dinsdag een verklaring vrijgegeven waarin staat dat Kim op uitnodiging van Poetin binnenkort een bezoek zal brengen aan de Russische Federatie. Een datum en plaats voor de ontmoeting zijn nog niet bekend gemaakt. Moskou verklaarde afgelopen week al dat Kim Jong-un ‘in de tweede helft van april’ Rusland zal bezoeken, maar gaf geen verdere details prijs.

De voorbije dagen werd in de Russische en in de Zuid-Koreaanse pers al druk gespeculeerd over een mogelijke ontmoeting. Volgens de Russische krant Izvestia gaan de twee elkaar treffen in de Russische stad Vladistok, niet ver van de grens met Noord-Korea. Dat zou dan gebeuren vlak voordat Poetin op 26 en 27 april naar China gaat, voor een economische top.

Rusland is geïnteresseerd in de rijke grondstoffen van Noord-Korea, waaronder zeldzame metalen. Pyongyang heeft Rusland’s elektriciteitsvoorziening nodig en wil Russische investeerders aantrekken om zijn fabrieken, spoorwegen en andere infrastructuur te moderniseren.

Hoewel Noord-Korea en Rusland er een vriendschappelijke relatie op nahouden, wordt het pas het eerste officiële bezoek van Kim Jong-un aan Rusland. De aankondiging van de topontmoeting komt op een moment dat de nucleaire onderhandelingen tussen Pyongyang en de Verenigde Staten vastgelopen lijken te zijn.

