Kim geeft Poetin een zwaard en krijgt een sabel retour

Er waren beleefde toespraken, het welluidende getingeling van kristallen wijnglazen en dure cadeaus over en weer. Op hun eerste topontmoeting in Vladivostok kreeg de Russische president Poetin van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een zwaard en verblijdde hij zijn gast met een sabel. Dat alles na enkele uren van, volgens de beide leiders, ‘constructieve’ en ‘vruchtbare’ onderhandelingen achter gesloten deuren.

Na afloop van de gesprekken en beleefdheden vervolgde Poetin zijn reis naar China, voor een topontmoeting met de leiders van een reeks landen die aan de moderne variant van de Chinese zijderoute liggen. Kim bleef achter in Vladivostok voor een cultureel programma, bezoeken aan bedrijven en het leggen van kransen. Zo eindigde wat in de Russische media zwaar was aangezet als ‘de belangrijkste internationale nieuwsgebeurtenis’ van de week. Geen sensatie, maar daarop had ook niemand gerekend.

De ontmoeting zelf was al mooi genoeg. Beide partijen zijn ongetwijfeld dik tevreden over hun eerste kennismaking. Kim zocht in Rusland economische steun en een bondgenoot die kan helpen de internationale sancties tegen zijn regime al was het maar iets te verzachten. Dat gebeurt volgens sommige berichten overigens al, door de heimelijke levering van olieproducten aan Noord-Korea.

Rusland schroefde de diplomatieke activiteit richting Noord-Korea op in de aanloop naar de eerste ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump in juni vorig jaar

‘Zeer arbeidzame mensen’ Poetin en Kim bespraken in Vladivostok ook het lot van duizenden Noord-Koreanen die in Rusland werken en voor hun land een belangrijke bron van harde valuta zijn. Onder de sancties moeten zij voor het eind van het jaar terug naar huis. Poetin zinspeelde op ‘verschillende varianten’ om dat probleem te ondervangen en liet niet na te benadrukken dat de Noord-Koreanen ‘zeer arbeidzame mensen’ zijn, ‘gezagsgetrouw’ en ‘gedisciplineerd’. Voor Poetin was de ontmoeting een demonstratie dat voor Rusland een rol is weggelegd bij het terugbrengen van de spanningen op het Koreaanse schiereiland, als buurland van Noord-Korea en als een van de weinige landen in de wereld waarmee Pyongyang zo nadrukkelijk hartelijke betrekkingen onderhoudt. Rusland schroefde de diplomatieke activiteit richting Noord-Korea op in de aanloop naar de eerste ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump in juni vorig jaar, toen de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov onverwacht afreisde naar Noord-Korea om Kim uit te nodigen voor een bezoek aan Rusland. Moskou vreesde dat de Amerikanen en Noord-Koreanen achter de rug van Rusland om tot een vergelijk zouden komen, met mogelijk vergaande veiligheidsconsequenties aan de Russische oostgrens. Poetin zei in Vladivostok dat Kim hem had gevraagd zijn standpunten over de veiligheidssituatie over te brengen aan de Verenigde Staten en beloofde zowel de Amerikaanse als de Chinese leiders te zullen inlichten. Volgens Poetin hebben Rusland en de VS gemeenschappelijke belangen in de Koreaanse kwestie. “Wij zijn bijvoorbeeld voor volledige denuclearisering. Wij zijn sowieso tegen de verspreiding van massavernietigingswapens.” Kim onderschrijft dat, aldus Poetin. “Het enige dat ze willen zijn veiligheidsgaranties. Daar moeten we allemaal samen over nadenken.”

