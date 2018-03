Kiezer vertrouwt vooral op lokale partijen

De kiezer trekt zich terug op zijn eigen terp – niet links of rechts, progressief of conservatief, maar het eigene is deze gemeenteraadsverkiezingen het doorslaggevende kiesmotief geworden.

Vooral de progressieve partijen die nu of vroeger deelnamen aan een kabinet hebben het zwaar

De Nederlandse kiezer heeft het Haagse establishment genadeloos weggestemd. Gaat het om het bestuur van hun gemeente, dan koos hij voor een lokale partij. Voor Wakker Emmen, voor Weert Lokaal, voor Leefbaar Rotterdam of Progressief Zoeterwoude.

Hoe groot de winst van de lokale partijen in totaal is geworden, zal morgenochtend pas blijken. Maar het beeld dat de exitpolls uit zes Nederlandse gemeenten en de eerste echte uitslagen laten zien is dat de kiezer eerder op eigen mensen vertrouwt dan op Haagse partijen, vooral de progressieve partijen die nu of vroeger deelnamen aan een kabinet. D66 verloor zijn ruime positie in de grote steden. En opnieuw verloor de PvdA, terwijl die ook in 2014 al een dramatisch slechte uitslag moest verwerken. CDA en VVD lijken door deze trend minder aangetast.

Opvallend was dat zelfs de PVV, in zekere zin ook een partij die hamert op het eigene, niet de winst wist te behalen waarop partijleider Geert Wilders had gehoopt. Precies een jaar geleden sprak Wilders de verwachting uit dat de PVV deze gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam de grootste partij zou worden, maar in de slag met Leefbaar Rotterdam delfde Wilders flink het onderspit –al is twee zetels nog altijd meer dan geen enkele. In Emmen verliep het voorspoediger: daar bleef van de 20 procent kiezers op de PVV bij de verkiezingen in 2017 de helft over.

In Amsterdam en Utrecht wist GroenLinks het vier jaar geleden soevereine D66 te verslaan