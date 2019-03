Kiezer is grijs en komt uit de polder

Dat laatste geldt overigens voor de meeste Nederlanders. Volgens een representatief onderzoek van bureau Team Vier kent slechts één op de vijf Nederlanders de naam van de ‘eigen’ Commissaris van de Koning. Alleen in Drenthe is Jetta Klijnsma bij een meerderheid (52 procent) bekend.

Lees verder na de advertentie

Waar ruim zeven op de tien ondervraagden aangeven geïnteresseerd te zijn in de landelijke politiek, hebben slechts vier op de negen kiezers interesse in de provinciale politiek, vooral ouderen. In aardbevingsprovincie Groningen is de interesse in de provinciale politiek het grootst (57 procent), in Noord-Holland het geringst (36 procent). Maar in Flevoland zeggen de meeste mensen te gaan stemmen (70 procent) tegen 58 procent landelijk.

Die weinig opbeurende cijfers zijn allemaal weer te verklaren uit het feit dat maar 16 procent van de Nederlanders denkt de beslissingen van het provinciebestuur ‘veel invloed’ hebben op hun dagelijks leven. Dus waar zouden zij zich druk over maken?

Eén lichtpuntje voor de liefhebbers van de democratie: Voor de gelijktijdig te houden Waterschapschapsverkiezingen lopen juist jongeren warm. Speelt hier de klimaatzorg een rol? Ruim 40 procent gaat stemmen, tegen slechts 35 procent landelijk. Ze verslaan zelf de grijzen die blijven steken op 38 procent.

Lees ook:

Verkiezingsdebat komt niet voorbij Haagse kwesties Het verkiezingsdebat bij de NOS ging over vanalles, behalve over zaken waar de kiezer op 20 maart invloed op kan uitoefenen.