Kiesraad wil dat tellen van stemmen elektronisch gebeurt

Doorgaans adviseert de raad hier en daar wat bijstelling. Maar dit keer zijn grote maatregelen vereist: “De Kieswet heeft meer nodig dan enkel een paar incidentele aanpassingen”.

Zo adviseert de raad dat de nieuwe minister van binnenlandse zaken snel werk maakt van een nieuw, kleiner stembiljet. Bij de laatste verkiezingen, waaraan 28 partijen meededen, klaagden kiezers erover dat hun partijkeuze van ver was af te lezen aan de mate waarin zij hun biljet openvouwden. De Kiesraad geeft deze mensen gelijk.

Ook pleit de raad voor experimenten met elektronisch tellen van stemmen. Daarvoor kunnen stembureaus scanapparaten gebruiken. Dat voorkomt misschien telfouten zoals die de laatste keer op stembureaus werden gemaakt: daags na 15 maart werden meer dan achtduizend niet te verklaren fouten geregistreerd.

Ook gingen er andere dingen mis: in Twenterand werden bijvoorbeeld 170 stemmen op CDA-kandidaat Pieter Omtzigt per ongeluk bij een andere CDA-kandidaat genoteerd. De Kiesraad zoekt de verklaring voor zulke fouten onder meer in de tijdsdruk waaronder de vrijwilligers op stembureaus moeten werken. Ook daar moet de minister eens goed naar kijken, adviseert de raad.

Het advies is pikant, omdat de Tweede Kamer in juni 2016 nog tegen de invoering van elektronica tijdens het stemmen en het tellen daarvan was. De Kamer vond een voorstel van de VVD onvoldoende uitgewerkt. Onderdeel was ook om de stembiljetten te scannen, om telfouten te voorkomen. De Kiesraad schaart zich nu aan de kant van de liberalen.

