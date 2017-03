Kieskompas: Rutte blijft favoriet als premier

Hoewel de populariteit van Mark Rutte tussen de vorige verkiezingen en de huidige daalde, blijft hij in de ogen van de Nederlanders het meest geschikt als premier. Dat blijkt uit de antwoorden die ruim 250.000 mensen gaven in de online stemhulp Kieskompas. Op links zien kiezers meer in Lodewijk Asscher als premier dan ze in zijn voorganger Diederik Samsom zagen. Inmiddels vulden ruim 631.000 mensen het Kieskompas in.

Zeker een vijfde van de kiezers weet nog niet wat hij of zij gaat stemmen

Met nog anderhalve week tot de verkiezingen te gaan, valt er voor de verschillende partijen nog heel wat te winnen. Zeker een vijfde van de kiezers weet nog niet wat hij of zij gaat stemmen. Dat betekent dat er nog dertig zetels te vergeven zijn - als bijvoorbeeld Alexander Pechtold die binnen weet te slepen, dan is hij in één klap de grootste. Pechtold zou graag premier worden, maar is niet de enige. Zijn politieke concurrenten staan ook te trappelen.

Klaver is Roemer voorbij Zelfs Jesse Klaver van GroenLinks, een partij die op dit moment maar vier zetels heeft, ziet zichzelf al in het Torentje zitten. Dat is helemaal niet zo’n gekke gedachte, vindt een groot deel van de Nederlanders. Hoewel zij Klaver minder snel als minister-president zien dan Rutte, Pechtold, Asscher en Buma, is Klaver definitief Roemer voorbijgestreefd. Roemer wordt na Wilders als de meest conflictueuze partijleider van de zittende partijen gezien. Die naam had hij al, maar na het RTL-debat van vorige week werd dat imago sterker. Dat heeft geen positieve uitwerking op het idee dat mensen hebben van Roemer als eventuele leider van heel Nederland. Stond Roemer in 2012 nog in het rijtje van mogelijke uitdagers van Rutte, nu moet hij zoveel andere partijleiders laten voorgaan, dat hij als mogelijke premier lijkt te hebben afgedaan. D66-leider Pechtold werd na het tv-debat door 88 procent van de ondervraagden competent genoemd

Tv-debat nauwelijks invloed Interessant is dat het tv-debat van afgelopen zondag nauwelijks invloed heeft gehad op de mening van Nederland over de lijsttrekkers. Kieskompas vroeg voor en na het debat aan een panel van ruim 1800 mensen wie zij het meest competent achten. D66-leider Pechtold bleek de grote winnaar. Na het RTL-debat werd hij door 88 procent van de ondervraagden competent genoemd, terwijl dat daarvoor 80 procent was. Ook PvdA’er Lodewijk Asscher werd na het debat door meer mensen competent gevonden dan ervoor, hetzelfde gold voor Klaver. Bij Sybrand Buma van het CDA ging er juist vier procent af. Kieskompas vroeg ook in hoeverre het debat van afgelopen zondag de mening van kiezers over de betrouwbaarheid van politici beïnvloedde. Daaruit bleek dat erna bijna tien procent meer mensen Alexander Pechtold van D66 betrouwbaar noemden - die steeg van 70 naar 80 procent. Ook Asscher won: hij kreeg er op dit vlak 5 procent bij, al zit zijn maximum op 65 procent. 70 procent noemde Klaver na het debat betrouwbaar, waarmee hij 5 procent won. Alleen voor Buma, die door ongeveer 70 procent betrouwbaar wordt gevonden, had het debat geen positief effect. Ook dit weekend barst de agenda van de lijsttrekkers weer uit zijn voegen. Hoogtepunt is het tv-debat morgenavond in Carré, dat live door RTL wordt uitgezonden. Nog altijd debatteert Geert Wilders niet mee, maar dit keer is wel Mark Rutte aanwezig. Voor hem is het zijn eerste tv-debat dit seizoen. Vorige week zegde hij af omdat RTL afspraken niet nakwam. Bij het eerste televisiedebat in Groningen had Rutte andere verplichtingen.

