Khadija Arib mag Kamervoorzitter blijven

Morgen debatteert de Kamer met de enige sollicitant. Aansluitend vind de geheime, schriftelijke stemming plaats. De uitslag laat zich raden.

De Kamer zoekt, zo blijkt uit de vorig week opgestelde profielschets, een voorzitter met ‘gedegen parlementaire ervaring, groot draagvlak en iemand die boven de partijen staat’. Arib heeft het afgelopen jaar bewezen dat zij voldoet aan deze eisen. Ze is het op één na langst zittende Kamerlid (Arib moet alleen SGP’er Kees van der Staaij voor zich dulden) en ze heeft gezag.

Sinds Arib in januari 2016 VVD’er Anouchka van Miltenburg opvolgde, heeft ze zich bewezen als een bekwame en onomstreden Kamervoorzitter. Vorig jaar september liet Arib in De Telegraaf weten zich opnieuw verkiesbaar te zullen stellen: “Ik doe het graag en ik zie dat het tussen mij en de Kamerleden ontzettend klikt. Er is rust in de tent gekomen.”

Dat het PvdA-Kamerlid voorzitter blijft, is geen vanzelfsprekendheid. De PvdA heeft dramatische verkiezingen achter de rug, de fractie telt nog negen leden. Het Kamervoorzitterschap is een voltijdbaan, wat betekent dat de PvdA in de praktijk nog kleiner wordt. Het is daarom ongebruikelijk dat zo’n kleine fractie de voorzitter levert.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zei eerder deze maand tegen BNR Nieuwsradio dat hij de kandidatuur van Arib volledig steunt. “We mogen in Nederland heel trots zijn op Khadija Arib als Kamervoorzitter. Het is voor veel jongeren die onzeker zijn over hun toekomst in Nederland een boodschap dat je hier alles kunt worden.”

Het werd de afgelopen dagen al duidelijk dat Arib van meerdere partijen geen concurrentie hoefde te verwachten. VVD, CDA, D66, SP en GroenLinks lieten blijken dat ze tevreden zijn over de huidige voorzitter en haar de functie gunnen. Desondanks bleef het mogelijk dat Kamerleden op persoonlijke titel zouden solliciteren, ze hoeven niet te worden voorgedragen door hun fractie. Uiteindelijk heeft niemand dat aangedurfd, in de wetenschap dat Arib populair is in de Kamer.

De vorige verkiezing telde nog vier sollicitanten: Arib, Ton Elias (VVD), Martin Bosma (PVV) en Madeleine van Toorenburg (CDA). Elias is inmiddels vertrokken van het Binnenhof. Van Toorenburg gaf eerder aan dit keer geen gooi te zullen doen. Bosma zei gisteravond tegen de Telegraaf dat hij niet zou solliciteren omdat hij zich kansloos acht.

