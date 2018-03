Kent u die mop van de Frans-Duitse as?

Het stond in de sterren geschreven, na de Franse en Duitse verkiezingen van vorig jaar. De EU-enthousiastelingen Emmanuel Macron en Angela Merkel zouden die hele Europese Unie wel eens even op sleeptouw gaan nemen. En marche! Een half jaar later is de vraag: waar blijft-ie nou, die doorgesmeerde Frans-Duitse as? Vrijdag, tijdens de eurozone-top in Brussel, was die er nog steeds niet.

Lees verder na de advertentie

Eurozone-toppen, waar alleen de regeringsleiders van de negentien eurolanden aanschuiven, zijn zeldzaam. Tot voor kort werden ze alleen gehouden bij levensbedreigende crises. Vrijdag was het omgekeerde het geval. Het korte vergaderrondje was saai. De eurozone gaat goed. De Europese leiders hadden het bij hun andere, volwaardige EU-top drukker met ‘uitdagingen’, opgeworpen door ‘de presidenten Trump, Poetin en Erdogan’, zoals voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad het met onderkoelde dramatiek verwoordde.

“Voorspelbaar, maar wel constructief voorspelbaar”, zo vatte een ingewijde de eurozone-top samen. Alle landen bereden hun stokpaardjes. “Wij willen dat de oerbelofte van de euro wordt waargemaakt”, zei premier Rutte. “Meer welvaart voor iedereen, geen herverdeling van de bestaande welvaart. Iedereen moet z’n eigen huis op orde brengen.” Dat laatste is een subtiele knipoog naar Macron, die nog de nodige binnenlandse economische hervormingen heeft af te vinken.

Duitsland zit nog in de be­zin­nings­pe­ri­o­de, maar lijkt meer over te hellen naar de lijn-Rutte dan naar de lijn-Macron

Macron heeft sinds zijn intrede in het Élysée gehoopt dat hij met Merkel een ambitieus hervormingsplan voor de muntunie op tafel zou leggen in Brussel. De eurozone ging immers het lekkende dak repareren nu de zon zo uitbundig scheen. De Franse president pleitte onder meer voor een eigen begroting voor de eurozone en een Europese superminister van financiën.