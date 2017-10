Keniaanse oppositiestad opnieuw gehuld in wolken van traangas

Opnieuw ging Kisumu, het bolwerk van de Keniaanse oppositie, gehuld in wolken traangas en de rook van brandende autobanden. Jonge demonstranten, voornamelijk uit sloppenwijken, confronteerden de politiek met een barrage van stenen bij een grote verkeersrotonde en het regionale kantoor van de kiescommissie IEBC. De politie antwoordde aanvankelijk met waterkanonnen maar schoot later met scherp.

In tal van andere oppositiegebieden in Kenia kwam het eveneens tot gewelddadige confrontaties tussen politie en demonstranten. In Bondo, 75 kilometer van het westelijke Kisumu en tevens het geboortedorp van oppositieleider Raila Odinga, vielen twee doden. Het was de derde demonstratiedag van deze week. Voor volgende week zijn dagelijkse protesten afgekondigd.

De protesten zijn gericht tegen de IEBC, de kiescommissie die door het hooggerechtshof is opgedragen de presidentverkiezingen van augustus opnieuw te organiseren omdat er op allerlei fronten onregelmatigheden waren, zoals Odinga en consorten meteen na de uitslag aangaven. De oppositie eist dat er eerst koppen gaan rollen bij de kiescommissie en er veranderingen worden doorgevoerd in de stembusgang.

Maar de IEBC negeerde die eisen en schreef verkiezingen uit voor 26 oktober. Oppositieleider Odinga trok zich daarom eerder deze week terug; betrouwbare verkiezingen zijn volgens hem onder deze omstandigheden niet mogelijk. Weliswaar heeft Odinga nog altijd het officiële formulier daarvoor ingevuld en ondertekend. Volgens de uitslag in augustus verloor hij van president Uhuru Kenyatta met een verschil van 1, 4 miljoen stemmen.

Nog bozer dan voorheen

Sindsdien gaat zijn aanhang de straat op in verschillende delen van Kenia. De jongeren in Kisumu zijn na de aankondiging van de nieuwe verkiezingen nog bozer dan voorheen. Dit omdat de minister van veiligheid, Fred Matiang'i, een demonstratieverbod had afgekondigd voor de centra van de hoofdstad Nairobi, de havenstad Mombasa en Ondinga's thuishonk Kisumu omdat het bedrijfsleven er te veel onder lijdt.

"Het is ons democratisch recht om te demonstreren tegen de IEBC", scandeerden jongeren die in Kisumu in groepen het stadscentrum omzeilden om bij het gebouw van de kiescommissie te komen. Bezorgde winkeliers hadden al vroeg in de ochtend de rolluiken neergelaten, en veel werknemers bleven thuis.

Ik heb donderdag uitgebreid boodschappen gedaan want ik wist dat het wel weer mis zou gaan

"Ik heb donderdag uitgebreid boodschappen gedaan want ik wist dat het wel weer mis zou gaan", merkte een receptioniste van recreatiecentrum Nyanza Club op. "En als ik niet naar huis kan, slaap ik wel hier."

De protesten hebben een fnuikende invloed op de economie in Kisumu. Het openbaar vervoer ligt voor een deel stil, winkels hebben minder omzet en de vissers kunnen hun vangsten uit het aangrenzende Victoriameer niet vervoeren. Ook in de sloppenwijken waar de meeste demonstranten vandaan komen, is er beduidend minder geld in de omloop

"Het beetje inkomen dat mensen hebben wordt nu gehalveerd. En hongerige mensen zijn boze mensen", wil Paul Akeyo, die in een adviescommissie zit van het lokale bestuur, kwijt. Desondanks zullen de demonstranten volgens hem niet snel opgeven. "Ze geloven dat Odinga hun leven kan verbeteren als hij president wordt. En om die hoop te verwezenlijken eisen ze betrouwbare verkiezingen."

Lees ook:

- De Keniaanse verkiezingen dreigen weer op straat te worden uitgevochten

- Keniaanse oppositieleider trekt zich terug

- Hard tegen hard in Kenia op weg naar nieuwe stembusgang