Keniaanse oppositieleider trekt zich terug

Straatgevechten braken uit in sloppenwijken van Kisumu, het bolwerk van de Keniaanse oppositie, nadat haar leider Raila Odinga dinsdag meedeelde niet aan de herhaling van de presidentsverkiezingen mee te doen. Hij vindt dat de kiescommissie, IEBC, niet de door hem vereiste aanpassingen heeft doorgevoerd sinds het hooggerechtshof de verkiezingen annuleerde. “Alles wijst erop dat de verkiezingen op 26 oktober slechter zouden zijn dan die in augustus”, zei Odinga omringd door zijn somber kijkende partijprominenten.

Flinke regenbuien, donder en bliksem in Kisumu verhinderden zijn aanhangers niet om direct daarna de straat op te gaan om hun woede te uiten tegen de kiescommissie. Jongeren raakten slaags met de politie en ontregelden tijdens de spits het verkeer in de stad aan het Victoriameer in het westen van Kenia. Ook in andere steden kwam het tot ongeregeldheden.

Het hooggerechtshof had de verkiezingen van augustus ongeldig verklaard omdat ze ‘niet transparant noch verifieerbaar waren’. De schuld werd gelegd bij het slordige werk van de IEBC. De kiescommissie had president Uhuru Kenyatta tot winnaar uitgeroepen met 1,4 miljoen meer stemmen dan zijn rivaal Odinga. Dat was de uitkomst van de elektronische uitslag die echter door gescande en ondertekende papieren had moeten worden bevestigd. Maar bijna een kwart van die vereiste documenten waren nog niet opgestuurd of niet in orde toen Kenyatta’s zege door de IEBC bekend werd gemaakt.