Keniaanse oppositieleider roept aanhangers op te staken

Volgens Odinga heeft zittend president Uhuru Kenyatta de presidentsverkiezingen in Kenia vorige week dinsdag met gesjoemel naar zijn hand gezet.

Lees verder na de advertentie

Ondanks de vaststelling door waarnemers van onder meer de Europese Unie en de Afrikaanse Unie dat de verkiezingen in grote lijnen eerlijk zijn verlopen, weigert oppositieleider Odinga zijn verlies toe te geven. “We hadden al voorspeld dat ze de verkiezingen zouden stelen en dat is precies wat er is gebeurd”, aldus Odinga vandaag. “We zijn er nog niet klaar mee. We geven niet op.”

Spanningen over de verkiezingsuitslag veroorzaakten de afgelopen dagen rellen en botsingen met de oproerpolitie in delen van Kenia. Volgens mensenrechtenactivisten vielen daarbij in het Oost-Afrikaanse land 24 doden. Het Keniaanse Rode Kruis meldde zaterdag dat het 93 gewonden had behandeld. Zondag bleef het, tot opluchting van veel Kenianen, vrijwel overal rustig.

Ze zijn moe en doodziek van deze mensen die ons land van ons stelen David Orwa

Veel mensen in Kenia vrezen dat het verzet van Odinga kan leiden tot meer geweld, want op de achtergrond spelen gevaarlijke etnische tegenstellingen. De oppositieleider behoort tot de Luo, een etnische groep uit het westen van Kenia, van wie velen vinden dat zij achtergesteld en uitgesloten zijn van de centrale regeringsmacht. Zittend president Kenyatta behoort tot de Kikuyu, een stam die sinds de onafhankelijkheid van Kenia drie van de vier presidenten heeft geleverd.

“Ze zijn moe en doodziek van deze mensen die ons land van ons stelen”, aldus Odinga-aanhanger David Orwa, vandaag tegen persbureau Reuters. “We moeten dit land in tweeën splitsen.”

Felicitaties Veel Kenianen zijn bang voor een herhaling van het soort etnische geweld dat hun land teisterde in 2007, toen Odinga na een omstreden verkiezingsuitslag ook opriep tot massaal protest. Die onlusten eistten toen ongeveer 1200 levens en joegen 600.000 mensen op de vlucht. Volgens de officiële uitslag kreeg zittend president Kenyatta dinsdag 54,3 procent van de stemmen, tegen 44,7 procent voor Odinga. Buitenlandse waarnemers en diplomaten stellen dat Odinga tot nu toe geen bewijs heeft geleverd van de veronderstelde stembusfraude. Zij roepen de oppositieleider op om de uitslag te erkennen. “Ik wil Uhuru Kenyatta feliciteren”, verklaarde EU-buitenlandminister Federica Mogherini vandaag.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.