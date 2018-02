Kees van der Staaij stuurde Paula Schot gelukwensen, géén officiële felicitatie

Van Leeuwen trekt in het partijblad De Banier een hele pagina uit om de leden uit te leggen dat het hoofdbestuur ‘de politieke participatie van vrouwen niet actief zal stimuleren’. Enerzijds is de SGP verplicht om vrouwen op de lijst te zetten, na een uitspraak van de rechter. Anderzijds houdt de SGP vrijheid om zijn eigen standpunt uit te dragen, schrijft de voorzitter. ‘Op grond van de Bijbel’ ziet de SGP ‘een onderscheiden roeping en verantwoordelijkheid ten aanzien van het regeerambt voor mannen en vrouwen’. Dat staat nog steeds in het beginselprogramma en staat op gespannen voet met een politieke rol voor vrouwen.

Het hoofdbestuur wenste geen officiële felicitatie te geven aan Paula Schot. Dat bleek pas toen het Reformatorisch Dagblad per ongeluk geschreven had dat zulke gelukwensen wel waren gegeven.

Van der Staaij stuurde Schot destijds wel een sms met gelukwensen, maar dat mag, blijkt achteraf, geen officiële felicitatie heten. Navraag bij zijn woordvoerder leert dat de sms bedoeld was als ‘persoonlijk bericht’, niet namens de fractie. Van der Staaij zei eerder in Trouw dat lokale afdelingen van de SGP zelf moeten kijken of ze een vrouw op de lijst willen

Schot zelf is niet verrast dat felicitaties nog zo gevoelig liggen, zegt ze. Veranderen kost tijd, ook in de SGP, stelt ze. “Ik heb zoveel positieve reacties gehad uit de partij. Daar houd ik me aan vast.”