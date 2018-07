Kandidaten Europees parlement lopen zich warm

Over tien maanden staan de stembussen klaar voor het kiezen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Politici lopen zich al warm; eerst voor de interne strijd binnen partijen over de vraag wie de nieuwe lijstaanvoerder wordt. Het is de zomer van de namen.

Dinsdag sluit bij D66 de aanmelding van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Het belooft een stevig gevecht te worden, want de ervaren Sophie in ’t Veld (54) heeft al twee tegenkandidaten. Fractiegenoot Marietje Schaake (39) diende zich al eerder aan. Vorige week werd duidelijk dat ook Felix Klos (26), Haags assistent van partijleider Alexander Pechtold, nummer één wil worden op de lijst van D66.

Ik geloof dat het moment voor mijn generatie nu is gekomen. Het is vroeg, maar op tijd. Wij staan op Felix Klos, kandidaat D66 voor Europees parlement

In ’t Veld was al drie keer eerder lijsttrekker bij de Europese verkiezingen voor D66. Nieuwkomer Klos meent dat de jonge garde het roer over moet nemen. “Ik geloof dat het moment voor mijn generatie nu is gekomen. Het is vroeg, maar op tijd. Wij staan op. Met onbevangenheid en durf wil ik het voortouw nemen.”

GroenLinks Als In ’t Veld de interne strijd bij D66 wint, kunnen de verkiezingen in mei volgend jaar een campagne opleveren met veel vertrouwde gezichten. Bij GroenLinks lijkt Bas Eickhout de belangrijkste kandidaat om nog een keer de lijst aan te voeren. In tegenstelling tot D66 is het bij GroenLinks niet de gewoonte lang te blijven in het Europees Parlement en Eickhout heeft er al twee termijnen opzitten. Daar moet GroenLinks dus nog iets op verzinnen. GroenLinks wil graag een nieuweling op nummer twee. Dan is er toch vers bloed. De andere huidige Europarlementariër, Judith Sargentini, die er ook al twee termijnen op heeft zitten, zakt dan naar plek drie, maar GroenLinks heeft goede hoop dat de partij in mei een zetel wint en klimt van twee naar drie vertegenwoordigers.

Positievere toon De kandidaatstelling bij het CDA draagt ook bij aan het beeld dat ervaring de boventoon kan gaan voeren. De voorzitter van de huidige CDA-delegatie, Esther de Lange, laat weten dat zij zich weer kandidaat stelt. Met een enigszins euro-kritisch verhaal won zij vijf jaar geleden de lijsttrekkersverkiezingen van veteraan Wim van de Camp. Het CDA hanteert sinds brexit en het aantreden van Trump een positievere toon over Europese samenwerking. De partij gaat ervan uit dat er weer lijsttrekkersverkiezingen komen, maar dan moet zich nog minimaal één geschikte kandidaat melden. Een commissie beoordeelt voor eind september de geschiktheid van kandidaten. Paul Tang wil bij de PvdA opnieuw lijsttrekker worden. Het is nog onbekend of tegenkandidaten zich aandienen. Tang voerde in 2014 ook al de lijst aan bij de sociaal-democraten. Wie als vertrouwde naam afhaakt, is VVD’er Hans van Baalen (58). Hij was twee keer lijsttrekker, maar vindt het tijd voor een nieuw gezicht.

