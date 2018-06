Kan junior-partner Nieuw-Zeeland de Chinezen aan?, vragen spionnen zich af

De waarheid moet boven tafel. Die opdracht gaf de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern haar veiligheidsdiensten onlangs naar aanleiding van twee mysterieuze inbraken bij een academica. De vrees is dat de inbraken te maken hebben met onderzoek dat deze wetenschapster deed naar heimelijke beïnvloeding door China. "Als daar bewijs voor is, maak ik de balans op en onderneem ik actie", verzekerde de premier.

Anne-Marie Brady bestudeerde onder meer de Chinese expansie in het Zuidpoolgebied en inmenging door Peking in de Nieuw-Zeelandse politiek. Volgens Brady oefenden Chinese regeringsfunctionarissen eerst druk uit op haar universiteit om haar onderzoek te staken. Ook werden haar bronnen in China verhoord en geïntimideerd door veiligheidsfunctionarissen. In december 2017 is er ingebroken in haar kantoor op de universiteit. En in februari van dit jaar kreeg ze een dreigbrief en werd er ingebroken in haar huis.

Sieraden en een pot met contant geld werden niet gestolen, wel werden drie laptops en twee telefoons meegenomen.

"Het is duidelijk dat iemand een signaal probeert te geven aan mij", verklaarde Brady tegenover een parlementscommissie. "Het is waarschijnlijk intimidatie."

De verregaande uitwisseling van inlichtingen in het Five Eyes-netwerk gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië nauw samenwerkten. Tijdens de Koude Oorlog werden de voormalige Britse gebieden Canada, Australië en Nieuw-Zeeland eraan toegevoegd en groeide het Angelsaksische Five Eyes uit tot het machtigste inlichtingennetwerk ter wereld. En dat is het nog altijd. De samenwerking is niet alleen gebaseerd op gedeelde belangen, maar ook op taal en cultuur en op een instinctief vertrouwen.

Toen de Canadese inlichtingendienst CSIS onlangs een workshop met academici organiseerde over de opmars van China, waren de conclusies alarmerend. Volgens het rapport van de workshop heeft de invloed van China in Nieuw-Zeeland een kritiek niveau bereikt. De archipel zou voor China fungeren als 'zachte onderbuik' van het spionagenetwerk Five Eyes van vijf westerse landen. Nieuw-Zeeland lijkt een relatief zwakke schakel die Peking misbruikt om westerse geheimen te bemachtigen.

Of ooit bekend zal worden wie de inbraken pleegde, is afwachten. Maar westerse veiligheidsdiensten vrezen dat de acties symptomatisch zijn voor de wijze waarop China zijn invloed uitbreidt.

Les aan spionnen

Deze voor het Westen belangrijke coöperatie was de laatste tijd al enigszins verzwakt door de grilligheid van de Amerikaanse president Donald Trump. De Five Eyes-partners vertrouwen de VS niet meer helemaal. Na een terreuraanslag vorig jaar in Manchester staakte Londen de inlichtingenuitwisseling met de Amerikanen zelfs even, omdat in Washington geheime informatie was gelekt. De Chinezen ondermijnen de samenwerking nu nog verder met het kleine Nieuw-Zeeland (4,7 miljoen inwoners) kennelijk als makkelijkste doelwit.

Een voorbeeld is Yang Jian, een Nieuw-Zeelandse parlementariër van Chinese afkomst, die onder de vorige regering in Wellington een belangrijke rol speelde bij de bepaling van het beleid jegens China. Hij had daartoe geregeld contact met de premier. Maar Yang Jian verzweeg dat hij, toen hij nog in China woonde, jarenlang voor het Chinese volksleger werkte en Engelse les gaf aan spionnen. Westerse diensten vrezen dan ook dat via hem informatie van het Five Eyes-netwerk weglekte naar Peking.

"Kleine staten als Nieuw-Zeeland zijn heel kwetsbaar voor buitenlandse inmenging", constateert het rapport van de Canadese inlichtingendienst CSIS. "De media hebben er beperkte middelen en weinig concurrentie, en de hogeronderwijssector is klein. Hoewel de academische vrijheid is vastgelegd in de wet, zijn wetenschappers makkelijk te intimideren of te rekruteren."