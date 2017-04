Kan de charmante VVD-voorzitter Henry Keizer dit recht praten?

Weinig partijvoorzitters zijn zo populair als Henry Keizer. Ruim twee jaar bestiert deze charmante man nu de liberalen, waarin hij een volstrekt in zichzelf vastgedraaide cultuur van regiobestuurtjes en dito afdelingen wist open te breken.

“Die voorzitter van jullie is geweldig”, zei buitenstaander Hugo Borst afgelopen najaar op het VVD-congres, nadat hij een tijd had gadegeslagen hoe Keizer een publiek van duizenden wist te mennen met vrolijke, ontspannen kwinkslagen en de nodige relativering. Hugo Borst was met zijn strijdmakker Karin Gaemers te gast bij de VVD om er, zoals ook bij alle andere partijen, te pleiten voor meer geld voor de verpleeghuizen.

De VVD gaf voor het eerst actievoerders een podium. Ook vergaderen met wie maar wilde komen was nieuw. Niet-leden konden zelfs bij stemmingen met handopsteken hun mening geven. Het was een kleine revolutie. “Meneer de voorzitter, sommige van deze stemmen worden uitgebracht door niet-leden”, zei een bezorgde dame. Keizer: “Mevrouw, er hebben zich tweeduizend VVD-leden aangemeld voor vandaag. Sommige mensen hier zijn geen lid. Het zal wel meevallen denk ik.” En dat was het.

Crematoria

Keizer doet het VVD-voorzitterschap in zijn vrije tijd, onbezoldigd. Hij verdient sinds twintig jaar zijn brood met een bedrijf in crematorium-benodigdheden, dat de Facultatieve Groep heet. Het is de voortzetting van de ‘Koninklijke vereniging voor facultatieve crematie’, opgericht in 1874, toen cremeren in Nederland nog niet was toegestaan. De leden van de vereniging beijverden zich voor toestemming.

Na bijna anderhalve eeuw is dat vereniginkje uitgegroeid tot een imperium - een keizerrijk, zo wordt de laatste dagen wel gezegd. Het bedrijf heeft tentakels in grote delen van het internationale lijkbezorgingswezen. In Nederland bezit het onder andere crematorium Westerveld in Driehuis, in Frankrijk is een divisie die heel groot is op het gebied van vervoer van overledenen. De omzet van de onderneming loopt in de miljoenen.