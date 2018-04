Kamerlid Voortman moet in Utrecht GroenLinks' visitekaartje worden

Na de grote winst van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen is de partij dringend op zoek naar wethouderskandidaten voor de grote steden. Een is er al gevonden. Kamerlid Linda Voortman, de tweede vrouw van de Tweede Kamerfractie van de partij, wordt wethouder in Utrecht.

Formeel is het college nog niet rond, maar Linda Voortman (37) maakte gisteren haar vertrek als Kamerlid vast bekend. "Ik ben enorm vereerd en heb veel zin om me als wethouder in te gaan zetten voor een groen en sociaal Utrecht", schreef ze op Twitter. GroenLinks is de grootste partij in de stad en leidt de college-onderhandelingen.

Dat fractievoorzitter Jesse Klaver een belangrijk Kamerlid laat gaan, geeft aan hoe belangrijk GroenLinks het vindt de winst in de steden de komende jaren vast te kunnen houden. GroenLinks wil zichtbaar zijn met bestuurders en bewijzen verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het hele land. In dertien steden werd de partij de grootste; er zijn dubbel zoveel raadsleden als eerst.

Voortman speelde een belangrijke rol bij de ka­bi­nets­for­ma­tie toen GroenLinks in beeld was als re­ge­rings­par­tij