Kamerlid Partij voor de Dieren heeft nog altijd spijt van haar VVD-stem

Haar grootouders waren gewend VVD te stemmen, net als haar vader en moeder. Toen Femke Merel Arissen achttien was en voor het eerst naar de stembus mocht, koos ook zij voor de VVD. Ze zegt: "Daar heb ik nu spijt van."

Ze komt uit een ondernemersgezin, geboren in Huizen, aan het Gooimeer. Haar vader 'zat in de lineaire techniek'. Zijn bedrijf leverde robots voor de auto-industrie, maar ook voor bijvoorbeeld windmolens en mri-scanners. Moeder hielp bij de eigen onderneming en werkte een tijdje in de zorg. Arissen groeide deels op in de Alblasserwaard, middenin het boerenland. Het gezin was er vanwege werk naartoe verhuisd. Ze schrok hoe sommige mensen er met dieren omsprongen: "Het is een zeer gelovige omgeving. Dieren werden er gezien als door God gegeven, producten waar je mee kon doen wat je wilde."

In 2002, het roerige tijdperk-Fortuyn, maakte Arissen zich op voor haar kiezersdebuut. Ze was 'serieus bezig' alle verkiezingsprogramma's te lezen. "Ik zag door de bomen het bos niet meer." Uiteindelijk volgde ze de liberale lijn van de familie, als onderdeel van de opvoeding. Arissen voelt zich wel een liberaal, maar op de VVD heeft ze alleen die ene keer gestemd.

Ook de Partij voor de Dieren heeft liberale wortels, vertelt ze. "Persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid, dat zijn de partijbeginselen. Wat ik bij de VVD miste, aandacht voor mededogen en duurzaamheid, vond ik wel bij de Partij voor de Dieren. Dat was echt een verademing."

Opkomen voor zwakkeren

In 2003 werd ze lid van de partij, vrijwel direct na de oprichting. "Ik vind dat je moet opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Dierenliefde is er bij mij met de paplepel ingegoten. Thuis vingen we de hulpbehoevende dieren op van een overleden buurman en brachten we aangeschoten wild naar de dierenarts. Mijn nichtje reed mee op de dierenambulance. Mijn oma was geen echte actievoerder, maar ze ging wel langs de deuren om mensen bewust te maken van het leed dat de zeehondenjacht in Canada veroorzaakt."

Schone lucht, water en bodem zijn van levensbelang. Wij staren ons niet blind op economisch gewin

Wat haar tegenstaat aan de traditionele partijen en aan de VVD in het bijzonder is het 'mens-centrale denken'. "Dat je eerst je geld moet verdienen voordat je je om anderen bekommert. Bij de Partij voor de Dieren hebben we een slagzin: 'Probeer maar eens je geld te tellen als je je adem inhoudt'. Hoe lang houdt iemand dat vol? Schone lucht, water en bodem zijn van levensbelang. Wij staren ons niet blind op economisch gewin. Mark Rutte heeft ooit de term groenrechts gelanceerd, maar hij heeft daar vervolgens niks mee gedaan."

Inmiddels heeft de hele familie de oversteek naar de Partij voor de Dieren gemaakt. Arissen: "We zitten op één lijn, alweer." Ze probeert zo veganistisch mogelijk te eten, omdat, vindt ze, 'Kamerleden ook een voorbeeldfunctie hebben'. Haar oma, bijna 94, is haar grootste fan: van VVD'er naar iemand die bij de laatste verkiezingen haar stem uitbracht in een jasje van de Partij voor de Dieren.