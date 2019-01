Kamerleden vinden dé oplossing voor geschenken: weggeven!

Zeker acht Kamerleden hebben het afgelopen jaar grotere of kleinere cadeaus afgestaan aan het goede doel. Dat klinkt nog niet als een massale golf van charitas. Toch: in andere jaren kwamen zulke weggeefacties niet of nauwelijks voor.

GroenLinks spant de kroon, wat betreft het gulle doneren. Kamerlid Zihni Özdil gaf 500 euro weg aan de stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF, geld dat hij had ontvangen voor ‘deelname aan een paneldebat met Adriaan van Dis en Joris ­Luyendijk op uitnoding van de stichting Brainwash’. Van diezelfde partij gaf Kamerlid Kathalijne Buitenweg ook haar vergoeding weg voor een spreekbeurt bij vrouwennetwerk VVAO, 150 euro. De blijde ontvanger is de stichting Mama Cash, die wereldwijd acties sponsort voor vrouwenrechten.

Lodewijk Asscher kreeg een ‘voetbal van Johnny de Mol’, en schrijft eerlijk: ‘Aan zoontje gegeven’

Er zijn ook Kamerleden die het schenken dichter bij huis zoeken. Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD, bijvoorbeeld, heeft op zijn werkkamer een speciale tas staan om geschenken in te verzamelen. Boeken, mokken, chocolaatjes, usb-sticks, flesjes lokaal gebrouwen bier, fruitpakken en gratis kalenders verdwijnen daarin. Als de tas vol is gaat die naar familie, die mag bedenken hoe de cadeaus het eerlijkst verdeeld kunnen worden, ook buiten de familiekring.

Er zijn weinig Kamerleden die het geschenkenregister zo gedetailleerd invullen als Dijkstra.

Zo komen we ook te weten dat sommige cadeaus de tas niet eens halen. ‘Direct weggegeven’, noteert het VVD-Kamerlid in het ­register over het ontvangen van het boek ‘De Donut Economie’, dat hij had ontvangen van de Partij voor de Dieren. Het boek is een manifest van de Britse econoom Kate ­Raworth voor een duurzame en sociale economie. Dijkstra wil het boek niet hebben. “Ik bepaal zelf wel wat ik lees”, zegt de VVD’er als we hem om een reactie vragen. Andere Kamerleden, van de VVD en 50Plus, ontvingen het boek ook. Zij hielden het.

Bij de VVD geldt de strenge regel dat alle cadeaus boven de 25 euro gemeld moeten worden, hoewel het geschenkenregister zelf een drempelbedrag van 50 euro kent.

Baldadig Het heeft iets bijna baldadigs soms, dat weggeven. Lodewijk Asscher kreeg een ‘voetbal van Johnny de Mol’, en schrijft eerlijk: ‘Aan zoontje gegeven’. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij liet, een jaar eerder al, een ‘stofzuiger ter waarde 205 euro’ veilen voor het goede doel. Hij had het apparaat gekregen nadat hij op Valentijnsdag de oproep deed thuis je partner te verrassen door te stofzuigen. Pas echt melig wordt het bij de fractie van Denk. ‘Een porseleinen schildpad’, en ‘Een vaas van de ambassadeur Jahangiri van Iran’ zijn weggeschonken. Waaraan? Aan ‘het Denk-museum op het partijkantoor in Rotterdam’. Het zijn de enige giften die Denk in 2018 meldt ontvangen te hebben. Blijkens het geschenkenregister ontvingen Kamerleden in 2018 vooral kleine geschenken, zoals boeken en wijn. Er is al jaren discussie of het register afdoende transparant is.

Dijkhoffs nieuwe auto De nieuwe auto van Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, is die ook een geschenk? Er zat een enorme rode strik om de auto toen Dijkhoff er onlangs bij zijn vaste autodealer in Valkenswaard mee op de foto ging. De VVD-fractie meldt: de auto is volledig zelf betaald. Hij zal niet opduiken in het geschenkenregister. En die strik en de feestvreugde? Die heeft een andere bron. Dijkhoff is de blijde koper van een 100 procent elektrische auto, een Kia e-Niro, en daarmee een van de eerste politici die de fossiele brandstof afzweren.