Kamerleden met Turkse wortels bedreigd om erkennen Armeense genocide

GroenLinks-kamerlid Zihni Özdil is opgehouden met tellen van de haatmails die hij sinds vorige week ontvangt. “Het gaat maar door, het zijn er al honderden”, zegt hij. Van de bedreigingen wil hij binnenkort aangifte doen bij de NCTV, de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid.

Özdil is één van de vijf Nederlandse Kamerleden die vorige week door de Turkse krant Sabah zijn uitgemaakt voor ‘landverraders’ en ‘bastaards’. De aanleiding: ze hebben de moord op Armeniërs in 1915 erkend als een genocide. Vorige week stemde een grote meerderheid in de Tweede Kamer ermee in om die beladen term voortaan te gebruiken. Ook de Kamerleden Dilan Yesilgöz (VVD), Sadet Karabulut (SP), Sem Lacin (SP) en Nevin Özütok worden sindsdien op internet lastiggevallen.

Ik ben wel wat gewend, maar op deze schaal heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Zihni Özdil, Kamerlid voor GroenLinks

“Het doel is ons te intimideren”, stelt GroenLinks-kamerlid Zihni Özdil. “Ik ben wel wat gewend, maar op deze schaal heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Wat me verontrust is de lastercampagne op afkomst. Niet dat het werkt. Ik ben er alleen maar trotser op dat ik in een vrij land als Nederland mag dienen als Kamerlid.”

De meeste verwensingen komen niet uit Turkije, maar van jonge Turkse Nederlanders, zegt Özdil. “Het verbaast me dat zij zich geroepen voelen om mij tot landverrader te bombarderen terwijl ze, net als ik, in Nederland geboren en getogen zijn. Jongens, het is 2018, laten we ophouden te praten over afkomst. Hier kunnen we vrij debatteren.”

Denk Zowel GroenLinks als de SP verwijten de partij Denk dat die mede de lastercampagne heeft georganiseerd tegen de vijf Kamerleden. Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu gaf direct na de stemming in de Tweede Kamer een interview aan de Turkse tv-zender AHaber, onderdeel van hetzelfde pro-Erdogan mediaconcern als de krant Sabah. Kuzu zei dat alle Turks-Nederlandse politici “moeten laten zien waar ze staan” in de kwestie van de Armeense genocide. Het erkennen van de genocide is volgens Denk “niet acceptabel”. Kuzu riep Turkse Nederlanders op om voor de gemeenteraadsverkiezingen alle VVD- en D66-raadsleden van Turkse komaf kritisch te bevragen op hun standpunt. “Eigenlijk zegt Denk daarmee dat je altijd een Turk blijft, hoe lang je ook in Nederland woont, en dat het voor een politicus van Turkse komaf verboden is om de Armeense genocide te erkennen”, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Ook zij ontvangt sinds vorige week haatmail. “Maar ik laat me niet afschrikken of intimideren. Ik heb geen behoefte om aangifte te doen of voorbeelden te noemen van bedreigingen. Dat gun ik ze niet. We moeten dit debat over de Armeense genocide voeren op de inhoud, ik laat me niet de les voorschrijven door krachten die het Turkse ultranationalisme voeden.”