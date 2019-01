Kamer wil opheldering over nieuwe problemen bij de fiscus

De Kamer vindt het niet uit leggen aan de ‘gewone belastingbetaler’ dat bedrijven niet kunnen worden gecontroleerd. Staatssecretaris Menno Snel van financiën moet uitleg geven, mogelijk dinsdag al in het vragenuur.

Dit mag de Be­las­ting­dienst nooit laten passeren Henk Nijboer, PvdA

Uit een intern document, in bezit van deze krant, blijkt dat de risicovolle aangiften dateren uit 2016. Het gaat om ondernemers die geld lenen van hun eigen vennootschap, aangiften van stichtingen en verenigingen, en ondernemers die emigreren naar het buitenland. De Belastingdienst wil 90 procent van de verdachte aangiften niet verder in behandeling nemen en ‘conform’ afdoen.

Het is niet voor het eerst dat de fiscus in opspraak is vanwege personeelsproblemen. Voor de Kamer is de maat vol. VVD’er Helma Lodders: “Risicovolle aangiften niet controleren voelt niet eerlijk naar mensen en ondernemers die wel op een juiste manier aangifte invullen en belasting betalen.” Pieter Omtzigt (CDA): “Dit holt de belastingmoraal uit.” Bovendien loopt de staat zo veel inkomsten mis, aldus Omtzigt. Om welk bedrag het gaat, weet de Belastingdienst niet. Maar uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2016 blijkt dat het al snel om honderden miljoenen gaat.

Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA noemt de situatie ‘buitengewoon ernstig’. “Dit mag de Belastingdienst nooit laten passeren.” De SP deelt de zorgen. De partijen dringen aan op een debat met Snel.

