Kamer wil nieuw reisadvies voor Turkije

Aanleiding is het bericht gisteren in Trouw over een Turkse Nederlander die tijdens zijn vakantie in Turkije is opgepakt en een uitreisverbod heeft gekregen. Volgens de Turkse autoriteiten loopt er al langere tijd een onderzoek tegen de man, die in discussies op sociale media president Recep Tayyip Erdogan een ‘dief’ en ‘dictator’ had genoemd.

Lees verder na de advertentie

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is de arrestatie inmiddels geen incident meer. Hij wijst op de Turkse Nederlanders die nog een uitreisverbod hebben vanwege vermeende banden met de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens Erdogan achter de mislukte coup van vorig jaar zit. “Het is voor Turkse Nederlanders gewoon risicovol om naar Turkije af te reizen. Het zou verstandig zijn als buitenlandse zaken daar duidelijk voor waarschuwt.”

Het ministerie van buitenlandse zaken is voorlopig niet van plan het beleid te veranderen. Een woordvoerder zegt dat er in het reisadvies onder het kopje ‘lokale wetgeving’ al staat dat beledigen van het Turkse staatshoofd strafbaar is, ook als de uitingen in het buitenland zijn gedaan.

Mensen lopen gewoon gevaar. De Turkse overheid gaat steeds verder bij het inperken van vrijheden SP-Kamerlid Sadet Karabulut

Juridische willekeur Sjoerdsma vindt die waarschuwing niet voldoende. Het beledigen van bijvoorbeeld de Turkse president of vlag is al sinds lange tijd strafbaar, ook als iemand met een Turks paspoort dat in het buitenland doet. Sjoerdsma zegt dat er sinds de mislukte staatsgreep sprake is van meer juridische willekeur. Juist voor dat risico moet volgens hem door de Nederlandse overheid gewaarschuwd worden. De Duitse regering waarschuwde haar burgers twee weken geleden wel dat zij het risico lopen ‘willekeurig’ gearresteerd te worden. Een Duitse mensenrechtenactivist zit bijvoorbeeld sinds begin juli vast, nadat hij op uitnodiging van Amnesty International Turkije bezocht. Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut vraagt zich af of het huidige reisadvies nog wel voldoet. “Mensen lopen gewoon gevaar. De Turkse overheid gaat steeds verder bij het inperken van vrijheden, en nu is het zover dat Turks-Nederlandse toeristen opgepakt worden.” Andere partijen willen ook dat het ministerie van buitenlandse zaken nog eens naar het huidige reisadvies kijkt. Volgens VVD-Kamerlid Han ten Broeke ‘ligt het voor de hand om het reisadvies nog eens goed tegen het licht te houden.’ De CDA-fractie wil specifiek advies of mensen die ooit kritisch zijn geweest over Erdogan nog wel veilig naar Turkije op reis kunnen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.