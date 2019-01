Kamer wil dat kinderen namen van beide ouders kan krijgen

Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft de minister gevraagd de wet te wijzigen en werd daar gisteren in gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Kort voordat er gestemd werd vroeg minister Dekker (rechtsbescherming) de Kamerleden tevergeefs de motie af te wijzen.

In het plan van D66 geldt een maximum van twee achternamen. Wie een dubbele achternaam heeft en later trouwt, moet een van de geboorteachternamen opgeven. In een aantal andere Europese landen, waaronder Spanje en België, is het al mogelijk om een kind twee familienamen te geven.

Vorige week stelde minister Dekker dat het moderniseren van het naamrecht nogal wat voeten in aarde heeft. “Het is niet een kwestie van een regel wijzigen in het Burgerlijk Wetboek. Dit gaat om een forse operatie en er zijn nu belangrijkere zaken aan de orde. Ik heb ook niet de indruk dat hier maatschappelijk heel zwaar aan wordt getild”, aldus Dekker. Ook de voorgangers van de minister zagen geen directe noodzaak om de situatie te veranderen. Bergkamp is het daar niet mee eens. “Ik zie wel degelijk een grote groep jonge vrouwen die hun kind twee namen willen geven”, reageert het D66-Kamerlid.

Onderzoek De discussie rond dubbele achternamen is niet nieuw. Een partijgenoot van D66’er Bergkamp, Lousewies van der Laan, deed in 2005 al eens een poging om de Tweede Kamer in te laten stemmen met verandering van het naamrecht. Die strandde, want alleen de PvdA leek destijds iets te zien in het plan. In 2009 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘liberalisering van het naamrecht’. Onderzoekers adviseerden de politiek om de keuzemogelijkheden te verruimen. Volgens hen bood een dubbele achternaam beide ouders de kans om de band met hun kind te bevestigen. Dat rapport ligt inmiddels al bijna tien jaar op de plank. De aanbevelingen van de onderzoekers ziet Bergkamp nog steeds als de leidraad bij het wijzigen van de wet.

