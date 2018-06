Kamer stelt vragen over rol van Shell bij plan afschaffing dividendbelasting

Eerder bleek al dat de coalitie dit plan baseerde op een VVD-memo, waarmee premier Mark Rutte langs de voorlieden van de andere partijen trok om hen voor zijn ideeën te winnen. Nu lijkt het erop dat de VVD zich in dat memo baseerde op een deels door Shell betaald onderzoek.

In de memo die Rutte in april onder druk van de publiciteit naar buiten bracht, wordt onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) aangehaald. Daarin wordt aangevoerd hoe belangrijk de aanwezigheid van multinationals is voor de Nederlandse economie, en de VVD voegde daaraan toe dat de afschaffing van de dividendbelasting ervoor zal zorgen dat deze grote bedrijven ook in Nederland blijven.

Volgens Follow the Money zaten Shell, Unilever, AkzoNobel, DSM en Philips achter het rapport

De website Follow the Money publiceerde gisteren dat het onderzoek van de RSM betaald zou zijn door Shell. De Erasmus Universiteit, waar de RSM onder valt, laat weten dat werkgeversorganisatie VNO-NCW voor het rapport betaalde. De naam van deze werkgeversorganisatie staat ook op het rapport, maar het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd, aldus de onderzoeksinstelling.

Volgens Follow the Money zaten Shell, Unilever, AkzoNobel, DSM en Philips, belangrijke leden van VNO-NCW, achter het rapport. Dat is saillant omdat deze bedrijven belang hebben bij afschaffing van de dividendbelasting en Shell pleitte daar vorig jaar in een brief aan de formerende partijen ook hartstochtelijk voor.

Alleen VVD voorstander De oppositie wil een debat over de rol van Shell. De afschaffing van de dividendbelasting is een lastig onderwerp voor de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, want onmiddellijk na het aantreden van het kabinet bleek alleen de VVD warm voorstander van het plan. Rutte herinnerde zich in november geen memo's die ten grondslag lagen aan het voornemen. In april publiceerde Trouw dat er toch memo's waren en kwamen er documenten naar buiten die tijdens de kabinetsformatie aan de orde zijn geweest. Daaronder ook het liberale memo met informatie van de RSM en mogelijk dus van Shell. Het plan voor afschaffing van de dividendbelasting wordt naar verwachting later dit jaar bij de Tweede Kamer ingediend.