Kamer sputtert over besluit Van der G.

“De Kamer gaat hier niet over, maar als hij dan toch naar het buitenland mag, dan liefst zo ver mogelijk”, zegt VVD-Kamerlid Foort van Oosten. Het CDA wijst erop dat de meldingsplicht voor Volkert van der G. een van de voorwaarden was om hem op vrije voeten te stellen. PVV-leider Geert Wilders noemt het ‘totaal onbegrijpelijk’ dat deze ‘terrorist geen meldplicht meer heeft’.

Toen Van der G. in 2014 proefverlof kreeg, na 12 jaar van zijn 18 jaar cel te hebben uitgezeten, hield de Kamer een debat hierover. Gisteren is geen debat aangevraagd. “Het is belangrijk in een democratie dat we deze beslissingen aan de rechter laten”, stelt D66-leider Alexander Pechtold. “Al heb ik daar wel een privé-mening over.”

Het kabinet werkt aan een wetswijziging waardoor langgestraften niet langer in aanmerking komen om maar twee derde van hun celstraf te hoeven uitzitten. Die nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe gevallen. Minister Sander Dekker (rechtsbescherming, VVD) wil dat criminelen die een straf kregen van meer dan zes jaar, maximaal twee jaar eerder voorwaardelijk vrij kunnen komen. In die periode wennen ze aan de samenleving. Strafrechtadvocaten en reclassering hebben kritiek op dit voorstel, zij vinden de tijd te kort.

Ook de SGP heeft een soortgelijk wetsvoorstel, dat zij aanstaande maandag presenteert. Het verschil is dat de SGP de rechter vooraf wil laten beslissen welk deel van de (lange) celstraf voorwaardelijk is. Dat gebeurt nu al vaak bij korte celstraffen. Op die manier blijft het primaat bij de rechter, stelt de SGP.