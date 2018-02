Kamer krijgt haar zin: Nederlandse minister naar Armenië voor herdenking

Het kabinet komt tegemoet aan de wens van de Kamer om een minister naar de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan te sturen. Waarnemend minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag zei vandaag wel dat het kabinet hiermee de genocide niet zelf erkent. “Met deelname aan de herdenking betuigen we respect voor de vreselijke gebeurtenissen die minderheden zijn aangedaan. Op vergelijkbare wijze is het kabinet aanwezig bij de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden.” Kaag zei ook dat het kabinet nog moet besluiten welke minister naar de herdenking gaat.

De Kamer sprak vandaag ook explicieter dan voorheen uit dat de dood van anderhalf miljoen Armeniërs in de nadagen van het Ottomaanse Rijk een genocide was. Alleen Denk stemde hiertegen.

Kwestie

Kaag moest zich tijdens het debat soms in bochten wringen om de moordpartijen niet als genocide te omschrijven, maar vast te houden aan de gebruikelijke formulering ‘kwestie van de Armeense genocide’. Zo vertelde ze dat het onderwerp haar persoonlijk raakt. “Ik ken zelf veel Armeniërs wiens voorvaderen vermoord zijn in deze kwestie.”

Maar de Kamer maakte het de minister niet moeilijk, want het debat ging vooral tussen Denk en andere partijen. Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu vond de aandacht voor de ‘Armeense kwestie’ eenzijdig, omdat het leed van Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog onvoldoende aandacht krijgt. “Erkenning van de Armeense kwestie als genocide geldt tegenwoordig als maatstaf of je als Turkse Nederlander wel of niet deugt.”

Op zijn beurt redeneerde Joel Voordewind (ChristenUnie) dat Kuzu ‘onder een steen had geleefd’ door te beweren dat de gebeurtenissen van honderd jaar geleden nog onvoldoende onderzocht zijn. Sadet Karabulut (SP) en Kees van der Staaij (SGP) verweten Kuzu te polariseren.

In 2015 trok de toen net van de PvdA afgesplitste Kuzu al de aandacht met de discussie over de (kwestie van de) Armeense genocide. Hij vroeg bij een motie over dit onderwerp een hoofdelijke stemming aan, waarna hij met een filmpje het stemverschil liet zien tussen zichzelf en kompaan Selcuk Öztürk aan de ene kant, en andere Turks-Nederlandse Kamerleden aan de andere kant. Ook vandaag wilde Kuzu weer een hoofdelijke stemming. Ook Voordewind zou dit keer een hoofdrol spelen in zijn filmpje, zei hij erbij.