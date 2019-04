Kamer houdt na beladen debat vertrouwen in ‘tot zijn tenen gemotiveerde’ minister

Over het debat met minister Sander Dekker voor rechtsbescherming hangt bij aanvang een zware schaduw. Achterin de grote zaal van de Tweede Kamer, bij uitzondering niet op de tribune, zit de familie van Anne Faber naast de familie van Joost Wolters. Michael P. vermoordde Faber in 2017, in hetzelfde jaar stak Philip O. de 38-jarige Wolters neer in een Amsterdamse metro. D66 brengt bovendien de moord op Els Borst door Bart van U. in herinnering. De overeenkomsten: in alle drie de zaken ging rond de daders verschrikkelijk veel mis. Risico’s werden zwaar onderschat, informatie niet gedeeld, verlof te makkelijk en zonder goede beoordeling verleend.

Rode lap

Het is meteen de grote fout die de minister maakt als hij in de middag zijn verantwoording start. Eerst zegt hij ‘de verantwoordelijkheid tot in al zijn vezels te voelen'. Vervolgens probeert hij de overeenkomsten tussen deze tragische moorden juist af te zwakken. Het werkt als een rode lap op de Kamerleden. PvdA’er Attje Kuiken: “Nu kruipt de bestuurder in u omhoog. U moet in elke vezel voelen dat dit een structureel probleem is, een mentaliteitsprobleem, een cultuurprobleem, een urgentieprobleem. Anders is dit debat zinloos.” SP’er Michiel van Nispen: “Ik zie veel parallellen. Neem deze: ook toen vonden we dat er wat moest veranderen. Waarom zouden we er nu wél op vertrouwen dat dat lukt?” En D66’er Maarten Groothuizen: “Loopt u niet ergens om heen? Hoe kan het dat op uw departement dat gevoel van urgentie ontbreekt?”

Of Faber zonder alle fouten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid zo pijnlijk blootlegde, nog had geleefd? Dekker, later in het debat: “Dat is een heel moeilijke vraag, die ook aan mij knaagt.” De Kamer wil daarom vooral weten, na uitingen van medeleven richting nabestaanden: welke problemen in het systeem van forensische zorg zijn hiervoor verantwoordelijk? En had minister Dekker eerder kunnen handelen? Ook het CDA en Dekkers eigen VVD stellen zich zeer kritisch op.

Dekker baseert zijn verdediging op drie pijlers. Hij wijst op de maatregelen die hij al nam. Zo kunnen verdachten straks lastiger tbs ontlopen, zoals Michael P. deed. “Ik heb niet anderhalf jaar stilgezeten.” Hij beweegt mee met de zorgen van de Kamer. “Ik wil u graag voortaan periodiek informeren over de voortgang van verbeteringen.” De minister oppert zelfs een stresstest voor de forensische zorg, net als bij de banken. En hij kiest de vlucht naar voren, zij het met het cliché: “Ik ben van de school die wil leren van zijn fouten.”

Dekker kiest de vlucht naar voren met het cliché: ‘Ik ben van de school die wil leren van zijn fouten’.

Zijn verdediging kent zwakke plekken en de oppositie weet die feilloos te vinden. Want hoe nieuw waren de conclusies van de Onderzoeksraad? Denk-Kamerlid Farid Azarkan wijst erop dat er al een stevig rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel ligt, waaruit blijkt dat risico’s van zedendelinquenten systematisch onderschat worden. Niet alleen de SP ziet de schadelijke gevolgen van de bezuinigingen in de forensische zorg onder het tweede kabinet-Rutte, die Dekker slechts deels heeft gerepareerd. Wat ook niet helpt, is dat de minister ’s ochtends moet melden dat niet van 21 veroordeelden onterecht toegekende vrijheden zijn ingetrokken, maar dat nog eens drie mensen zijn teruggezet in detentie.