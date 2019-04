Kamer boos: EU ging af op zonnige Italiaanse cijfers

De Tweede Kamer vindt dat de Europese Commissie veel te coulant is geweest bij het goedkeuren van de begroting van het Italiaanse kabinet. De Commissie ging daarbij uit van te rooskleurige Italiaanse cijfers. Er is een brief onderweg naar eurocommissaris Pierre Moscovici (financiën) met het verzoek in Den Haag tekst en uitleg te verschaffen.

De Kamer wil met de Franse eurocommissaris van gedachten wisselen als in het najaar de manier waarop Europa begrotingen beoordeelt tegen het licht wordt gehouden. Kamerlid Joost Sneller (D66) meent dat de Europese Commissie te politiek naar de begrotingen kijkt. Het moet wat hem betreft ‘neutraler’ en ‘meer op afstand’. De bewegingsruimte van de Europese Commissie moet kleiner worden of het toezicht moet bij een onafhankelijke instantie worden ondergebracht, vinden D66 en andere partijen.

Herhaaldelijk ziet de Europese Commissie overtreding van de regels die zijn afgesproken in het Europees stabiliteits- en groeipact door de vingers. Dat gebeurde eerder al bij de Franse begroting. Het begrotingstekort mag niet hoger zijn dan 3 procent. De staatsschuld mag niet meer zijn dan 60 procent van het bruto binnenlands product. Bovendien moet er een dalende trend zichtbaar zijn bij de staatsschuld.

Italië heeft met 130 procent na de Grieken de hoogste staatsschuld van de Europese Unie. Het nieuwe kabinet van vicepremiers Salvini (Lega) en Di Maio (Vijfsterrenbeweging) kwam vorig jaar met een begroting die een veel te hoog tekort liet zien. Die werd dan ook niet aanvaard door de Europese Commissie. Maar een nieuwe versie met lager tekort kreeg vervolgens in december wel groen licht.

Salvini en Di Maio kunnen met de rugdekking van de EU hun plannen voor onder meer de verlaging van de pensioenleeftijd doorzetten.

Europese verkiezingen Moscovici mag vertellen of de Haagse gedachte klopt: had de Europese Commissie niet de durf om, met de verkiezingen voor het Europees Parlement in aantocht, de Italianen tegen te houden? Was de Commissie bang dat het Italiaanse kabinet ‘Brussel’ de schuld zou geven als de verlaging van de pensioenleeftijd zou sneuvelen? De Tweede Kamer wil Moscovici ook spreken omdat gisteren bleek dat de Europese Commissie de beslissing over de begroting van Italië nam op basis van te positieve cijfers die de Italianen zelf aanleverden. De Europese Commissie hoort echter zelf cijfers op te stellen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer, met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt voorop, heeft stukken hierover gekregen via de Wet openbaarheid van bestuur.

Geloofwaardig Minister Wopke Hoekstra (CDA, financiën) is net als de Kamerleden ongelukkig met de manier waarop de Italiaanse begroting is beoordeeld. D66-Kamerlid Joost Sneller: “Ik snap dat het zo is gegaan, maar ben het er niet mee eens. Dit gaat ten koste van de geloofwaardigheid van Europa.”

