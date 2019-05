Kabinetsplan om rente op studielening te verhogen uiterst onzeker, de Eerste Kamer is kritisch

Senator Anne-Wil Duthler vroeg minister Van Engelshoven (onderwijs) of ze wel beseft dat de rente die nu op zo’n nul procent staat in de toekomst zal stijgen. “Dat betekent dat de studieschuld toeneemt. Dat kan ook effect hebben op het aangaan van een hypotheek.”

Duthler, ex-VVD’er en inmiddels zelfstandig senator, heeft een cruciale stem. De voltallige oppositie stemt naar verwachting tegen het plan. Dat gebeurde vorig jaar ook in de Tweede Kamer. Als Duthler het plan niet ziet zitten, komt de wet niet door de Eerste Kamer en is de kans klein dat die in een later stadium, als de senaat een nieuwe samenstelling kent, alsnog wordt aangenomen.

In het regeerakkoord is afgesproken om de rente op studieleningen te laten aansluiten bij de tienjaars- in plaats van de vijfjaarsrente. In de praktijk betalen studenten dan meer rente over hun schuld. Het levert de schatkist in 2025 1 miljoen euro op en 226 miljoen in 2060, rekende de minister voor. Duthler: “Ik vraag me af wat het effect is op de begroting voor nu? Het lijkt me uiterst klein.”

Staatskas Dat het geld wordt gebruikt om de begroting op orde te krijgen, stuitte veel senatoren tegen de borst. Arda Gerkens van de SP zei daarover: “De pijn zit ’m erin dat het gaat om het spekken van de staatskas. Het is alsof we belazerd zijn. Wat is de volgende wijziging?” Met dat laatste doelt de SP-senator op het leenstelsel voor studenten dat in 2015 werd ingevoerd. Destijds werd afgesproken dat de opbrengsten van dat leenstelsel zouden worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs. PvdA-senator Jopie Nooren vult aan: “Deze stap wordt nu gezet. Maar wie zegt ons dat dit geen precedentwerking in de hand werkt.” Het andere bezwaar van de senatoren tegen de renteverhoging is dat studenten straks nog meer moeten terugbetalen. Senator Nooren: “Alles kraakt aan dit wetsvoorstel. De indruk wordt gewekt: studenten kunnen wel even meebetalen aan de begroting.”

