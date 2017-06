Kabinetsformatie op dood spoor

Het was het resultaat van alweer een dag lang praten over dit onderwerp in het Catshuis onder leiding van informateur Herman Tjeenk Willink. Ook vorige week werden uitsluitend en alleen aan dit onderwerp, zo benadrukken ingewijden, vele uren besteed.

De variant van een meerderheidskabinet met de deelname van GroenLinks lijkt nu definitief van de baan. Tjeenk Willink liet vanavond in een toelichting weten die conclusie meteen met Kamervoorzitter Khadija Arib te hebben gedeeld. Bovendien informeerde hij onmiddellijk de koning.

Uiteindelijk is het van wezenlijk belang dat er een meer­der­heids­ka­bi­net komt. De vraagstukken van deze tijd, vooral het klimaat, vragen daar om. Herman Tjeenk Willink, informateur

Daarmee is niet gezegd dat de voormalig vice-president van de Raad van State daarmee zijn opdracht als beëindigd beschouwd. Tjeenk Willink stelde op zijn persconferentie de opstelling van GroenLinks ‘buitengewoon’ te betreuren. “Uiteindelijk is het van wezenlijk belang dat er een meerderheidskabinet komt. De vraagstukken van deze tijd, vooral het klimaat, vragen daar om”, aldus de informateur.

D66-leider Alexander Pechtold, VVD-leider Mark Rutte, GroenLinks-leider Jesse Klaver en CDA-leider Sybrand Buma (vlnr), vandaag in de tuin van het Catshuis. © ANP

Asiel GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver blijft weigeren mee te werken aan een afspraak dat, in geval van toenemende migratiestromen vanuit Noord-Afrika over de Middellandse Zee richting Zuid-Europa, er in Europees verband gezocht zal moeten worden naar een oplossing. Met name VVD en CDA dringen aan op afspraken met Noord-Afrikaanse landen om migranten daar op te vangen. GroenLinks vindt dat politieke en oorlogsvluchtelingen ook in Europa asiel moeten kunnen aanvragen. Partijleider Jesse Klaver weigert hier aan te tornen. Hij noemde dit eerder zijn ‘principiële ondergrens’, terwijl Tjeenk Willink het een ‘relatief gering punt’ noemde. GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-leider Alexander Pechtold hebben een onderonsje in de tuin van het Catshuis. Klaver houdt eraan vast dat politieke en oorlogsvluchtelingen ook in Europa asiel moeten kunnen aanvragen. © ANP Dat bijvoorbeeld Iraniërs of mensen uit welk land dan ook die met het vliegtuig hierheen komen die mogelijkheid behouden blijft, is voor GroenLinks niet genoeg. Net als dat de partij zich er niet van heeft laten overtuigen dat een deal gelijk aan de afspraken met Turkije over vluchtelingen richting Griekenland juridisch wel degelijk in de haak is. D66 heeft zich bij die laatste conclusie wel neergelegd. Vanuit VVD, CDA en D66 wordt benadrukt dat een akkoord over migratie niet onmiddellijk tot nieuw beleid hoeft te leiden. De afspraak dient gemaakt te worden voor het geval de migratiestromen inderdaad weer gaan groeien. VVD-leider Mark Rutte, als beoogd premier, wil nu al zekerheid dat hij de steun van zijn coalitie heeft, mocht hij in Europees verband initiatieven nemen.

Bredere opdracht Nu er geen begin is van een compromis over migratiebeleid, is informateur Herman Tjeenk Willink, drie maanden na de verkiezingen, weer terug bij af. De informateur zelf wilde er vanavond niet op ingaan, maar hij wees er op dat zijn opdracht breder was dan alleen te kijken naar een combinatie met GroenLinks. De opdracht van de Kamer geeft hem ook de ruimte opnieuw te kijken naar een mogelijke coalitie met de ChristenUnie of, indien samenwerking voor met name D66 een onoverkomelijk probleem blijft, toch nog eens te gaan polsen bij de PvdA. Pas als die mogelijkheden volledig uitgesloten zijn, komt de informateur voor de vraag of hij doorgaat en de mogelijkheden van een minderheidskabinet gaat onderzoeken, dan wel dat hij zijn opdracht teruggeeft aan Kamervoorzitter Arib. Media rondom het Catshuis proberen een glimp van de ontmoetingen tussen de politici op te vangen. © ANP

