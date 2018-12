Kabinetscrisis België afgewend, N-VA laat premier Michel naar Marrakesh afreizen

De Belgische regering raakte verzeild in een crisis nadat coalitiepartner N-VA zich fel verzette tegen het zogenoemde migratie-pact van Marrakesh. België zou volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid kunnen verliezen. Premier Michel en de drie andere coalitiepartijen zijn voorstander van het akkoord. Dat ondermijnt volgens hen op geen enkele manier het eigen migratiebeleid. Daarom vraagt de premier nu het parlement om in te stemmen met het pact, buiten de N-VA om. Vanmiddag volgt de stemming, maar de kans is groot dat een meerderheid van de parlementariërs instemt.

De fractievoorzitter van de N-VA zegt nu dat Michel gerust naar Marrakesh mag afreizen om daar de stemming van het parlement mee te delen. “Dat is iets heel anders dan België binden aan dat pact. Als regering doe je waar de vier partijen mee akkoord gaan", zegt De Roover tegen de Belgische krant De Morgen. De fractievoorzitter vindt een niet-bindend pact geen goede reden om uit de regering te stappen.

De N-VA werkte zich de afgelopen dagen verder in de nesten na een omstreden Facebookcampagne. Daarop waren beelden te zien van bootvluchtelingen met teksten als: ‘VN-migratiepact = focus op behoud eigen cultuur van de migrant’ en ‘VN-migratiepact = opsluiting van illegalen moeilijker maken”. De beelden werden weliswaar verwijderd, maar de Belgische premier Michel had toen zijn conclusies al getrokken.

