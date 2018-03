Kabinet wil tekort aan zorgpersoneel zelf oplossen

De zoektocht naar personeel mag wat kosten. Er is 347 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is niet nieuw, het meeste daarvan was eind vorig jaar al in de begroting gereserveerd voor dit doel. Het grootste deel van het bedrag gaat naar opleidingen. Zorginstellingen krijgen de komende jaren 320 miljoen euro om nieuwe medewerkers scholing te kunnen aanbieden. Aan dat geld is wel een voorwaarde verbonden: de instellingen moeten meedoen aan een van de 28 regionale actieplannen van het kabinet om de personeelstekorten aan te pakken.

Nieuw is ook dat de instellingen eerst een plan moeten indienen bij een speciale adviescommissie voor ze het geld krijgen. Zo wil het kabinet meer regie voeren over de zoektocht naar personeel, en voorkomen dat het geld op de grote hoop verdwijnt. Naast het geld voor opleidingen komt er ook nog 5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het ondersteunen van loopbaanoriëntatie en begeleiding van medewerkers in de zorg.

Voor het slagen van de plannen is het kabinet sterk afhankelijk van de zorg zelf. De ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging moeten zelf het personeel gaan opleiden, werven en vasthouden. Dat kan het kabinet niet doen. Ook het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, de hoogte van de lonen en de werkdruk zijn zaken waar de zorg zelf verantwoordelijk voor is.

Het afgelopen jaar bleek al hoe moeilijk het voor de politiek is om grip te krijgen op de personeelstekorten. De verpleeghuizen kregen veel extra geld toegezegd, tot 2,1 miljard op termijn. Maar dat leidde tot nu toe nog niet tot een massale toestroom van nieuwe studenten en sollicitanten. Minister Hugo de Jonge, die verantwoordelijk is voor de verpleeghuizen, heeft zijn politieke lot verbonden aan het oplossen van de tekorten in de zorg. Hij zei eerder dat 'oma het moet merken' dat er geld is voor meer personeel in de verpleeghuizen.