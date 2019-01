Kabinet voorkomt crisis na akkoord kinderpardon

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie scheerde rakelings langs de afgrond, maar na een week van moeizaam onderhandelen ligt er alsnog een akkoord over het kinderpardon. Door het asielbeleid zowel soepeler als strenger te maken, heeft de coalitie de uitweg gevonden, net op tijd voor het Kamerdebat van woensdag.

Lees verder na de advertentie

Het kinderpardon gaat soepeler worden voor de naar schatting zevenhonderd kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen en hun familieleden. In totaal gaat het om meer dan duizend mensen. De kans is groot dat de meesten van hen in Nederland mogen blijven, onder wie ook de familie van Hayarpi Tamrazyan, voor wie kerken actie voeren. Gezinnen hoeven niet langer te bewijzen dat ze actief hebben ‘meegewerkt’ aan hun uitzetting. Er worden geen gezinnen meer uitgezet zolang staatssecretaris Harbers (asielzaken) hun zaak opnieuw bekijkt.

Strenger wordt het asielbeleid tegelijkertijd ook: dit is het laatste kinderpardon. Gezinnen die nu asiel aanvragen, kunnen er geen aanspraak meer op maken. Een beroep doen op de staatssecretaris zal ook niet meer mogelijk zijn. Zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ om met de hand over het hart te strijken, wordt overgeheveld naar de immigratiedienst IND. Dat is een oude wens van de VVD.

Het akkoord kwam dinsdagavond op de valreep, net voordat de Tweede Kamer debatteert over het kinderpardon. Het zou pijnlijk duidelijk geworden zijn als de vier partijen tot op het bot verdeeld waren over het asielbeleid. Als de vier partijen er niet waren uitgekomen, had de oppositie de coalitiepartijen uit elkaar gespeeld.

Eerste grote crisis Het is de eerste grote crisis van het kabinet-Rutte III. Dagenlang liep de spanning zo hoog op dat zelfs een crisis niet uitgesloten was. De VVD hield opstandig de deur dicht voor de wensen van CDA, ChristenUnie en D66, terwijl de klok doortikte richting Kamerdebat. Pas dinsdag wilde de VVD-fractie voor het eerst echt onderhandelen, maar dan wel met het mes op tafel: het regeerakkoord kon opengebroken worden, in ruil voor stevige wensen van de VVD. De verdeeldheid in de coalitie ontstond na de ommezwaai van de CDA-fractie, anderhalve week geleden. Onder druk van de achterban en van lokale afdelingen vindt die partij dat bij nader inzien het ‘meewerkcriterium’ veel te streng is.

Congres Voor het CDA betekent de deal die dinsdagavond is gesloten, dat de fractie volgend weekeinde op het verkiezingscongres van de partij een succes kan melden. Terwijl het CDA ook kan leven met het wisselgeld dat de VVD-fractie vroeg. Het CDA zei zelf bij het begin van de onderhandelingen dat de fractie een ‘nieuwe balans’ zocht, van een soepeler kinderpardon in combinatie met een strenger asielbeleid. Precies wat nu is afgesproken. Of de verhoudingen binnen de coalitie na deze stresstest nog steeds zo soepel zijn als voorheen, wordt de komende maanden opnieuw beproefd. Dit voorjaar moeten de vier coalitiepartijen het eens zien te worden over het Klimaatakkoord. Ook daar heeft de VVD eerder diep de hakken in het zand gezet, door coalitiepartner D66 weg te zetten als ‘klimaatdrammer’. Woensdag volgt eerst nog het Kamerdebat over het kinderpardon. Daarin zal staatssecretaris Mark Harbers van justitie meteen het akkoord verdedigen tegen kritische vragen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Wat niet meer nodig is, is een aparte stemming over een uitzetstop. Omdat er voorlopig sowieso even geen kinderen meer worden teruggestuurd die langer dan vijf jaar in Nederland wonen.

Lees ook

In de Bethelkapel komt het kinderpardon-nieuws bitterzoet binnen In de Haagse Bethelkapel is het Armeense gezin Tamrazyan voorzichtig positief over het kinderpardonakkoord dat de vier coalitiepartijen vanavond sloten. Maar het kerkasiel gaat door. Wat staat er precies in het akkoord? Een overzicht van de afspraken en concessies.