Kabinet stelt Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17

Met deze stap hoopt het kabinet af te dwingen dat Rusland meewerkt aan het onderzoek naar de ramp met MH17, desnoods via tussenkomst van een rechter of een internationale organisatie.

Het besluit van het kabinet volgt op de bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT) gisteren. Dat onderzoeksteam bevestigde wat velen al vermoedden: de Buk-raket waarmee de MH17 in de zomer van 2014 uit de lucht werd geschoten was afkomstig van een installatie van het Russische leger. Rusland zelf ontkende dit gisteren opnieuw.

"Wij eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden'', aldus minister Stef Blok van buitenlandse zaken. Hij wijst erop dat het neerhalen van het passagiersvliegtuig met 298 mensen aan boord 'onherstelbaar leed' teweeg heeft gebracht.

Het besluit staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders. "Maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken'', aldus de minister.

